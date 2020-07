IL CASO

PADOVA Mascherine? Poche e quasi sempre portate solo sul mento. Distanziamento sociale? All'inizio ci si prova, ma poi la voglia di ballare prende il sopravvento. Polemiche? Tante, tantissime. Un altro caso di assembramento, condito da critiche feroci e dall'immancabile bufera politica. Questa volta scoppia a Padova e riguarda la serata inaugurale del Pride Village in Fiera. Tutto è partito ieri mattina da un filmato di un minuto, diventato in fretta virale su WhatsApp, dove si vedono decine di giovani divertirsi uno accanto all'altro senza pensare troppo all'emergenza degli ultimi mesi. Questa volta, però, ad alzare la voce non sono solo gli esponenti di partito e gli indignati di Facebook. A prendere una posizione tanto dura quanto qualificata è Luciano Flor, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, che guarda il video ed esplode. «Io sono allibito e quelli sono degli incoscienti. Comportandosi così vanificano tutto il nostro lavoro».

LA MANIFESTAZIONE

Il Pride Village di Padova, organizzato dal deputato del Pd Alessandro Zan, è la più grande manifestazione Lgbt italiana. Scattata mercoledì sera con super ospite Vladimir Luxuria, animerà l'area della Fiera fino a settembre e ha ottenuto l'autorizzazione dopo aver presentato un dettagliato piano-sicurezza: iniziative solo all'aperto, accessi controllati, capienza ridotta in pista da ballo.

Tutto è legittimo perché la Regione autorizza le manifestazioni all'aperto, comprese le discoteche. Le norme da seguire sono sempre le stesse: distanza di un metro tra le persone e, quando non è possibile, uso della mascherina. Ma mercoledì spesso e volentieri la mascherina non c'era.

Il dg Flor, interpellato, scuote la testa: «Ero stato definito provocatorio quando avevo detto che per gli incoscienti l'ospedale ha ancora posto in rianimazione. Ribadisco e rincaro. Pensino alla situazione che vede gli operatori sanitari costretti a mille precauzioni per garantire sicurezza mentre loro si comportano da incoscienti. Questa non è né civiltà né libertà, la chiamo stupidaggine irresponsabile. Con quel comportamento una persona vanifica il lavoro di 100. E' inaccettabile».

GLI ORGANIZZATORI

Ieri l'organizzazione del Pride ha diffuso una nota: «La complessità di una manifestazione non può essere ridotta a pochi secondi di video. Noi rispettiamo le linee guida: a tutte le persone che ieri sera sono entrate è stata misurata la temperatura. Baristi, animatori e volontari indossano la mascherina. E più volte la manifestazione è stata interrotta per ricordare a tutti di indossarla».

LA POLITICA

Mentre gli organizzatori invitano a «non speculare agitando paure», il centrodestra si scatena. «Migliaia di ragazzi si ammassano al Pride senza mascherine e a pochi centimetri l'uno dall'altro - sbotta l'assessore regionale Marcato - ma chi lo fa notare rischia di essere bollato come omofobo. Gli organizzatori fanno benissimo a promuovere la loro manifestazione, io non ho pregiudizi e il ponte Arcobaleno mi piace pure. Ma le regole devono valere per tutti». Attacca anche il consigliere regionale Boron: «Non si può votare, non si può andare allo stadio e le aziende hanno mille prescrizioni. Ma il Pride Village può fare tutto». Quella di oggi sarà una serata calda. E il meteo non c'entra.

Gabriele Pipia

