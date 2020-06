LA PROTESTA

NEW YORK Nel caldo torrido di Houston, migliaia di persone hanno voluto rendere l'estremo omaggio a George Floyd, il 46enne afro-americano che due settimane fa è stato ucciso a Minneapolis da un poliziotto bianco. Ma mentre gli occhi del Paese seguivano in diretta tv l'ultimo atto della tragedia del gigante buono, venivano rivelati altri due casi di afro-americani uccisi dalla polizia, due morti avvenute prima di quella di Floyd, che non erano finite sui giornali perché non c'erano testimoni. È stata l'insistenza dei parenti, unita a una nuova sensibilità dei media generata proprio dai fatti di Minneapolis, che ha permesso che la morte di Javier Ambler in Texas, un anno fa, e quella di Maurice Gordon nel New Jersey, nel maggio scorso, tornassero di attualità, e che la polizia rendesse pubblici i video dei due incidenti registrati dalle videocam delle stesse auto degli agenti. Ambler, un quarantenne sofferente di cuore è stato puntato dalla stradale perché non aveva abbassato gli abbaglianti. Ma l'uomo ha rifiutato di fermarsi, e ha tentato di fuggire. La polizia lo ha inseguito, e quando lui ha urtato un albero, lo ha arrestato, ammanettato e colpito con un taser.

«OMICIDIO GIUSTIFICATO»

A questo punto però l'uomo, che non era armato, o ubriaco, o drogato e non stava resistendo, ha ripetutamente lamentato che non riusciva a respirare e ha rivelato di essere seriamente malato di cuore. Ciò non ha fermato i poliziotti, che lo hanno colpito col taser altre due volte, fino a quando si sono accorti che non respirava più. La sua morte è stata definita omicidio giustificato dall'ufficio dello sceriffo di Austin.

Il caso del 28enne Maurice Gordon è a sua volta alquanto strano e anche più inspiegabile. La polizia si era fermata ad aiutare l'autista Uber nella notte del 23 maggio scorso su un'autostrada del New Jersey due volte, quando lui era rimasto senza benzina, e poi nelle ore seguenti lo aveva fermato e multato due volte per eccesso di velocità. Una quinta volta, la polizia lo ha trovato fermo, con la macchina in panne. Non si capisce come i fatti siano degenerati, con Gordon che tentava di fuggire e il poliziotto che tentava di fermarlo prima con una colluttazione e poi sparandogli, ben sei volte. La madre, Maritza, chiede di capire perché sia stato necessario sparare sul figlio, un giovane noto per essere pacifico e molto religioso.

Ambler e Gordon sono due altri nomi che si aggiungono dunque alla lunga lista degli afro-americani uccisi dalla polizia, mentre il movimento nazionale contro il razzismo che è dilagato in tutto il Paese, anche negli Stati a maggioranza repubblicana e nei sobborghi bianchi, comincia a ottenere qualche primo risultato. Il governatore del Kentucky, il democratico Andy Beshear, ad esempio, ha annunciato che l'assistenza medica per gli afro-americani colpiti dal coronavirus sarà «del tutto gratuita». Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha promesso «la più drastica riforma della polizia» in tempi brevissimi: «Il ruolo della polizia va immaginato di nuovo, da zero» ha detto.

BIDEN E IL PRESIDENTE

Durante il funerale di Floyd, l'ex vicepresidente Joe Biden, candidato alla presidenza il prossimo novembre, ha rincuorato la famiglia con un video in cui sottolineava come il caso di George sia diventato «un momento di cambiamento» che potrà guidare il Paese verso una società dove «tutti sono trattati egualmente». Nessun intervento è venuto invece da Donald Trump, che anzi ha insinuato che un manifestante anziano, bianco, finito in ospedale con una commozione cerebrale dopo essere stato spinto per terra dalla polizia durante una manifestazione a Buffalo, fosse «un provocatore». Per di più, il presidente ha espresso il proprio disappunto verso il commissario della National Football League che si era scusato con i giocatori per non aver ascoltato le loro denunce sul razzismo negli anni scorsi: «Non comprerò mai più un biglietto della Nfl» promette il presidente, pretendendo che i giocatori di football che osano inginocchiarsi durante l'inno invece che stare sull'attenti la finiscano di «dividere l'America».

Anna Guaita

