Ventotto storici dell'università di Padova e Venezia e gli istituti storici della Resistenza di Venezia, Vicenza, Verona, Belluno e Padova sono i sottoscrittori di un appello al Consiglio Regionale e alla Giunta regionale del Veneto affinché «non vogliano fare propria la mozione n. 29, primo firmatario il consigliere Speranzon, che, lungi dal voler diffondere la conoscenza scientifica su un tema importante e dibattuto quale quello delle foibe e delle violenze nel confine orientale, mira invece a limitare la ricerca, il dibattito scientifico e la libera discussione». Il motivo è presto detto: «l'uso di termini quali riduzionismo e giustificazionismo- spiegano - ha infatti l'obiettivo non di sanzionare chi nega la realtà di queste violenze, ma di limitare, su basi assai vaghe e di dubbia legittimità costituzionale, qualsiasi possibilità di discussione, ricerca e interpretazione dei fenomeni in oggetto. Fin dalla premessa la mozione enuncia come verità storiche definitivamente acquisite dati e interpretazioni che gli storici hanno allo stato attuale delle ricerche più volte messo in discussione con studi accurati sulla base dei documenti disponibili».

