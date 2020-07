IL CASO

ROMA Accade raramente che un incontro fra Capi di Stato assuma significati così intensi come quello che oggi si svolgerà fra i presidenti della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e della Repubblica Slovena, Borut Pahor.

Per la prima volta il più alto rappresentante di una nazione nata dalla disgregazione della Jugoslavia, la cui storia è intrecciata con quella italiana, renderà omaggio alle vittime italiane delle foibe. Mattarella, da parte italiana, restituirà ad una Fondazione costituita dalle associazioni della comunità slovena in Italia la proprietà del Narodni Dom, l'edificio che era la casa del popolo sloveno a Trieste e che fu incendiato dagli squadristi fascisti nel luglio 1920, esattamente un secolo fa.

L'incontro fra i due presidenti e il messaggio di riconciliazione reciproca, europeista e anti-nazionalista che entrambi lanciano ricorda l'analogo incontro franco-tedesco fra il presidente Francois Mitterand e il cancelliere Helmut Kohl che nel 1984, a Verdun, segnò un passo miliare della collaborazione post-bellica in chiave europeistica fra Parigi e Berlino.

MESSAGGIO ANTI-NAZIONALISTA

Il vertice fra i presidenti di Italia e Slovenia e il messaggio di pace che i due massimi rappresentanti dei due stati intendono lanciare è facilitato dalla comune visione europeista maturata nella lunga militanza politica dei due personaggi riconducibile per entrambi, prima della loro elezione, agli stilemi culturali della democrazia sociale.

Ieri lungo i confini fra Italia e Slovenia sono stati messi a punto gli ultimi dettagli dello storico incontro. Che sarà breve ma intenso, dalle 11 alle 16.

Dopo lo scambio di saluti a Villa Opicina, il presidente sloveno renderà omaggio alle vittime italiane delle foibe a Bosovizza davanti alla grande lastra di bronzo, sormontata dalla croce, che copre la cavità di duecento metri nella quale fra il 43 e il 45 furono gettate decine di persone, non solo vicine al regime fascista ma soprattutto colpevoli di essere italiani. E questo sarà un momento toccante. Poi Mattarella e Pahor depositeranno una corona, con i nastri dei sue Stati, al cippo inaugurato nel settembre 1945 in territorio italiano per ricordare quattro giovani antifascisti della minoranza slava condannati dal Tribunale speciale e fucilati nel 1930. I quattro erano stati individuati come responsabili di un attentato nel quale era morto un giovane giornalista di lingua italiana.

Ci sarà quindi la firma del protocollo per il passaggio della proprietà del Narodni Dom alla minoranza italiana di lingua slovena. Allo scrittore sloveno, naturalizzato italiano, Boris Pahor, saranno conferite onorificenze dal Capo dello Stato Mattarella e dal presidente Pahor. La giornata si concluderà con l'incontro, nella sede della Regione, fra Mattarella e i rappresentanti delle associazioni degli esuli istriani.

Un appello affinché in futuro il Narodni Dom possa diventare la casa di tutte le identità di Trieste è stato firmato - come riporta il quotidiano Il Piccolo - da oltre quaranta intellettuali tra i quali Claudio Magris e Marko Sosic. L'appello invita a resistere alle nuove «tentazioni di chiudersi entro confini nazionali o, peggio ancora, mura simboliche che oppongano nuovamente le comunità su basi linguistico-nazionali». A maggior ragione questo ha senso «a Trieste, dove le comunità slovena e italiana hanno condiviso una ormai lunga storia repubblicana».

L'incontro fra Mattarella e Pahor ha suscitato - anche ieri - anche reazioni negative fra le ali più nazionaliste, o sovraniste come si dice ora, di entrambe le comunità.

Ma comunque lo si voglia giudicare, da questo vertice i rapporti fra italiani e sloveni non torneranno più indietro. Il percorso di riconciliazione - dopo i tanti cambiamenti di fronte e di bandiera (nazionalità) in pochi anni, dalle cinque alle sette a seconda del luogo esatto dove si viveva - resta lungo. Ma la spinta comune è altrettanto tenace: si materializzò la prima volta nel 2010 con il concerto «Le vie dell'amicizia» diretto da Riccardo Muti in piazza dell'Unità a Trieste con gli allora presidenti italiano Giorgio Napolitano, sloveno Danilo Tù rk e croato Ivo Josipovic. Un appuntamento cui sono seguiti altri incontri ma quello di oggi sembra indicare un punto di non ritorno. Per l'Italia, la Slovenia e l'Europa intera.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA