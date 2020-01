Foggia, bomba dei clan contro un centro anziani

L'ATTENTATO

FOGGIA Non è passata nemmeno una settimana dalla mobilitazione di Libera con migliaia di persone in piazza, e la mafia foggiana è tornata a farsi sentire di nuovo squassando la città con una bomba. All'alba di ieri l'ennesima esplosione ha colpito un centro diurno per anziani, «Il Sorriso di Stefano», una struttura che fa parte del gruppo «Sanità Più» dei fratelli Luca e Cristian Vigilante, quest'ultimo già vittima di un attentato dinamitardo la sera del 3 gennaio. I fratelli, con il suocero di Luca, sono parti offese e testimoni in un processo contro 29 presunti esponenti della mafia foggiana. Avrebbero subito un tentativo di estorsione da parte di due degli imputati che avrebbero chiesto il pizzo e volevano imporre assunzioni di loro protetti.

L'ennesimo attentato, il decimo dall'inizio dell'anno in tutta la provincia, ha indotto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a confermare «la volontà dello Stato di contrastare con la massima determinazione ogni forma di criminalità» e ad annunciare l'invio «di un contingente straordinario di forze di polizia nella provincia di Foggia» mentre dal 15 febbraio, sarà attiva l'annunciata sezione operativa della Direzione investigativa antimafia.

La bomba di ieri, piazzata da un uomo incappucciato che è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha provocato prevalentemente danni esterni all'edificio, alla saracinesca e all'insegna e a quattro auto parcheggiate per strada ma avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi perché quando è esplosa, all'interno del centro anziani era al lavoro un'addetta alla sanificazione. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite, ma è stata soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso in stato di choc. Dall'inizio dell'anno c'è stata una escalation di attentati esplosivi nel Foggiano, prevalentemente contro esercizi commerciali: dieci in due settimane, di cui cinque nel capoluogo e altrettanti in provincia, cui va aggiunto l'omicidio di Roberto D'Angelo il 2 gennaio scorso, avvenuto a Foggia poco distante dalla zona dell'attentato. Il premier foggiano Giuseppe Conte su Twitter ha invitato la popolazione a non abbassare la testa. «Gli inquirenti sono già al lavoro - ha detto - e non daremo tregua a chi pensa, con la violenza, di esiliare legalità, libertà e giustizia». Sulla stessa linea anche il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano che sollecita una mobilitazione collettiva. «Non si può delegare solo alle forze di polizia e alla magistratura la lotta alla mafia. La politica e la società devono interrogarsi su quanto sta accadendo». E mentre dal mondo politico e istituzionale si moltiplicano gli appelli alla cittadinanza a non abbassare la testa di fronte alla criminalità, ai suoi attentatori Luca Vigilante, presidente del gruppo «Sanità Più» lancia un appello: «Basta, cambiate vita, così non si ottiene nulla. Lasciate stare queste situazioni, chi ve lo fa fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA