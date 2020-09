FOCUS

ROMA In un Paese come l'Italia in cui le tasse non pagate oscillano tra i 110 e i 130 miliardi l'anno, la lotta all'evasione fiscale appare come un disco rotto che si ripete quasi all'infinito per tutti i governi, al di là del colore politico. La mappa degli strumenti anti-evasione ha la sua radice nelle famose lenzuolate del ministro Bersani del 2006, le norme fiscali furono tantissime e gettarono le basi di quello che è in parte il fisco di oggi: venne fissata a 1.000 euro la soglia del contante, con la promessa di dimezzarla a breve, fu dato il la alle indagini sui conti correnti bancari, per la prima volta anche i Comuni furono coinvolti nella lotta all'evasione, nacque l'elenco clienti-fornitori (il futuro spesometro) e fu introdotto l'obbligo di conto corrente per i professionisti.

Oggi uno degli elementi centrali della battaglia contro i furbetti è l'evasometro sulle persone fisiche che punta ad effettuare controlli incrociati tra movimenti bancari (saldi mensili e annuali) e le dichiarazioni. Insomma, tra quanto effettivamente speso, come evidenziato nel conto corrente di ciascun cittadino, e quanto poi invece messo nero su bianco sul modello Redditi o sul 730. Si tratta di uno strumento partito un anno fa e che permette agli uffici delle Entrate di ricostruire in modo sintetico il reddito non dichiarato, facendo leva su gli indicatori soprattutto di spesa. A questo scopo, chi controlla ha già a disposizione un database enorme messo a punto dalla Sogei (che mette insieme le comunicazioni bancarie e altri dati utili) attraverso cui effettuare l'incrocio e la selezione dei contribuenti ritenuti a rischio. Sono cinque i numeri in gioco per indicare il «rischio evasione»: le giacenze medie sul conto corrente, i flussi mensili in entrata e uscita, i saldi iniziali e quelli finali dell'anno. Se l'algoritmo (che indaga su miliardi di dati forniti dalle banche) segnala scostamenti rilevanti e non giustificabili rispetto alla dichiarazione dei redditi, scatta l'allarme rosso e partono le verifiche.

Un altro degli strumenti più importanti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate è la fatturazione elettronica. Il meccanismo permette al Fisco di avere visibilità su tutto ciò che viene fatturato in termini di fornitura nel quadro delle transazioni. Molto più controversa l'applicazione del Redditometro, che il Decreto dignità ha messo all'indice senza però cancellarlo: può essere applicato ancora per le annualità fino al 2015. Con il Redditometro, il Fisco può verificare il reddito delle persone fisiche in funzione al possesso di determinati beni-indice. In altre parole, il procedimento su cui fonda il nuovo accertamento sintetico è l'esistenza di elementi e circostanze di fatto certi dai quali è assolutamente legittimo presumere una correlata capacità di spesa. Lo strumento viene impiegato per analizzare i periodi d'imposta successivi al 2009, mentre per i periodi precedenti si usa il vecchio strumento accertativo che prende in considerazione la disponibilità e il possesso dei beni da parte del contribuente o nucleo familiare e non il sostenimento delle spese. Infine l'Esterometro: tutti i soggetti che emettono o ricevono fatture da e verso l'estero sono obbligati a trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Michele Di Branco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA