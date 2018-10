CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUS/3ROMA Scontrini fiscali telematici per tutti. Il governo sterza sulla lotta alle frodi e rende obbligatoria una misura introdotta nel 2015 e attualmente in vigore solo nella grande distribuzione. Arriva la trasmissione on-line: una misura anti-evasione con cui il governo punta a recuperare parte delle risorse necessarie per realizzare le misure dell'esecutivo giallo-verde. Dal 2019, insomma, nell'ambito di un percorso di smaterializzazione e telematizzazione degli adempimenti, stop agli scontrini fiscali cartacei. Tutti gli esercenti...