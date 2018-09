CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUS/2ROMA L'obiettivo di cancellare l'odiata legge Fornero, motore della manovra Salva-Italia messa a punto dal governo Monti nel 2011, è sempre più vicino. La Lega, che sul punto aveva battuto con insistenza nel corso della campagna elettorale del 4 marzo scorso, ha centrato il bersaglio ottenendo la cosiddetta Quota 100. Vale a dire la somma minima di età anagrafica e contributi previdenziali necessaria per poter andare in pensione. Un principio che, di fatto, cancella l'attuale impianto che prevede 67 anni dal 2019 per l'uscita di...