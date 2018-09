CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FOCUS/1ROMA Nelle intenzioni del ministro dell'Economia, dovevano essere il vero marchio di qualità della prossima legge di Bilancio. Dopo che il tappo del deficit è saltato per la spinta congiunta di Movimento Cinque Stelle e Lega, gli investimenti pubblici restano però il principale elemento con il quale il governo contrasterà, in Italia e all'estero, le obiezioni di chi vede una manovra non solo rischiosa ma anche sbilanciata sulla spesa corrente, per di più di sapore assistenzialistico. L'obiettivo enunciato ancora nella bozza di...