Focus2/ Irpef La riforma Conte costa 6,7 miliardi ed è regressiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MISURAROMA Il sorpasso. La riforma dell'Irpef ipotizzata dal premier Giuseppe Conte, costo orientativo 6,7 miliardi di euro, è destinata a regalare generosi sconti fiscali ad un'ampia platea di contribuenti. Circa 11 milioni. Ma l'arrivo di un'aliquota al 20% al posto di quelle del 23 e del 27% ora previste potrebbe comportare non solo un risparmio tra i 300 e i 1.360 euro per le fasce di reddito fino a 28.000 euro ma anche qualche effetto piuttosto bizzarro. Se non addirittura paradossale rievocando, appunto, il capolavoro cinematografico...