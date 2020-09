IL CONTAGIO

ROVIGO Un focolaio, con 17 positività accertate, dieci fra i pazienti ricoverati e sette fra gli operatori sanitari, divampato improvvisamente all'interno della Casa di Cura Madonna della salute di Porto Viro, l'ospedale del Delta del Po. Una struttura privata ad alta specializzazione, accreditata con il Servizio sanitario nazionale con Pronto soccorso e 165 posti letto divisi in tre reparti: Medicina, Chirurgia e Riabilitazione. «Si è verificato, nell'ambito del reparto di Medicina - ha spiegato la Casa di Cura in una nota diramata in mattinata - un focolaio di infezione da Covid-19 che ha interessato 10 pazienti degenti nell'unità operativa di medicina generale. Sette di loro sono soggetti ultraottantenni: si tratta quindi di pazienti anziani, che, nel rispetto del protocollo aziendale, erano stati sottoposti all'ingresso a tampone nasofaringeo per la ricerca del virus, risultando negativi, precauzione generale del resto adottata preliminarmente all'ammissione di tutti i pazienti. Si è già provveduto a testare tutto il personale del reparto e si stanno allargando le indagini ai degenti negli altri reparti della Casa di Cura. In via precauzionale si è provveduto a sospendere le ammissioni al reparto di Medicina e tutta l'attività programmata degli altri reparti specialistici».

I CONTROLLI

Dai primi 80 tamponi eseguiti al personale sono poi emerse sette positività. Il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella si è detto «non allarmato ma sicuramente preoccupato». Dall'inizio del mese in Polesine sono emerse già altre 11 positività, oltre a una, sempre ieri, di una specializzanda di Anestesia che lavora all'ospedale di Rovigo pur residente fuori provincia, che ha fatto partire uno screening interno. E sempre ieri è stato riaperto un primo modulo da 4 posti letto della Terapia intensiva dell'ospedale Covid provinciale di Trecenta, perché sono saliti a due i ricoverati che necessitano di alta assistenza e all'ospedale di Rovigo, dove fino ad ora si trovavano i 4 ricoverati per Covid, c'è un solo letto di rianimazione isolato. Ma la prospettiva sembra essere quella della riapertura anche di un blocco dell'Area medica Covid, sempre del San Luca di Trecenta, chiusa il 4 giugno scorso. Il focolaio è stato scoperto a ritroso a partire dalla positività di un'anziana ricoverata in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo nei giorni scorsi perché ha manifestato sintomi respiratori compatibili col Covid, poi risultata positiva. Arrivava proprio dalla Casa di Cura di Porto Viro, dove era stata ricoverata una dozzina di giorni prima. «Al momento del ricovero aggiunge Compostella era stata sottoposta al tampone, probabilmente si trovava nella cosiddetta fase finestra, quando anche l'esecuzione corretta del tampone non dà risultato di positività per la bassa carica virale. In queste ore verranno eseguiti altri tamponi. Non nascondo che ci attendiamo che possano emergere altre positività».

Francesco Campi

