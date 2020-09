L'EMERGENZA

PADOVA Quaranta persone positive, tre strutture blindate e un uomo denunciato per epidemia colposa. È il bilancio dell'ultimo preoccupante focolaio Covid esploso l'altro ieri sera all'Asilo Notturno di via del Torresino in pieno centro a Padova, una struttura gestita dalla cooperativa Cosep che offre un tetto per dormire ai senza fissa dimora. Gli ospiti positivi, sia italiani che stranieri, sono 39. Uno di loro è ricoverato al reparto di Malattie infettive dell'ospedale civile, gli altri sono tutti in isolamento all'interno della stessa struttura. A questi si aggiunge un operatore della cooperativa padovana, anch'egli contagiato. Sono risultati negativi al tampone, invece, altri 39 ospiti e 17 operatori. Per i senzatetto risultati negativi è stato disposto comunque l'isolamento di 14 giorni e il Comune li ha ricollocati in due diversi edifici. Nella struttura erano ospitate anche nove donne, nessun minore.

Ieri mattina poco dopo le 10 un ospite di origine sudanese risultato positivo ha provato a scappare dall'Asilo notturno scavalcando il cancello e mettendosi a correre in strada. «Non sono malato, non sono malato - urlava - Non lo faccio per soldi, io lo faccio per Dio». È stato rincorso dagli agenti, bloccato e riportato indietro. Il problema, per i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, è stato convincerlo a mettere la mascherina. Alla fine l'uomo è stato identificato e denunciato dalla polizia. «I tamponi di massa sono stati effettuati mercoledì dopo il caso di positività riscontrato su un ospite della struttura - spiega il prefetto Renato Franceschelli - In serata ci siamo riuniti d'urgenza con il sindaco, il gestore dell'Asilo e le autorità sanitarie. Abbiamo assicurato la necessaria vigilanza per evitare che qualcuno possa scappare: gli ospiti devono capire che anche se sono senza sintomi sono in uno stato di malattia. Potrebbero cercare di uscire soprattutto persone dipendenti dall'alcol, ma va detto che durante il lockdown si erano comportate tutte molto bene».

Un nuovo giro di tamponi è previsto nel fine settimana. Resta però la preoccupazione legata ai contatti che queste persone potrebbero aver avuto durante il giorno girando per la città. Il lavoro di tracciamento svolto dal Dipartimento di Prevenzione non è affatto semplice, ma ha già portato ai primi risultati e nuovi contatti stretti - per esempio altri clochard - potrebbero presto essere chiamati ad effettuare i tamponi. «È un focolaio importante ma siamo intervenuti subito per governare la diffusione del virus» assicura il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta. Ora il Comune sta valutando soluzioni migliori per la ricollocazione degli ospiti risultati negativi. Ieri intanto l'area davanti all'Asilo notturno è stata chiusa per motivi di sicurezza e l'amministrazione ha provveduto ad una pulizia straordinaria.

