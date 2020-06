IL BOLLETTINO

VENEZIA E pensare che i dati erano buoni: nessun morto nelle ultime ventiquattr'ore (con il totale sempre fermo a 2.007 decessi), perfino una diminuzione dei casi attualmente positivi (da 481 a 417), i ricoverati in rianimazione stabili (11 e solo uno Covid). Ed ecco invece che nel Bellunese scoppia il mini focolaio: in uno stesso negozio di Feltre risultano due dipendenti positivi al coronavirus, così scattano i controlli. Si fanno complessivamente 25 tamponi e cosa risulta? Che i due untori hanno davvero contagiato: uno ne ha infettato un altro, il secondo ne ha fatti ammalare due. Totale: cinque persone col Covid-19. Per ora. Perché adesso bisognerà tracciare i contatti dei tre nuovi positivi. E il mini focolaio potrebbe ingrandirsi.

L'allarme è scoppiato ieri, alle 19, quando l'Ulss 1 Dolomiti ha ufficializzato il focolaio scoppiato all'Eurobrico di Feltre, chiuso ieri e oggi «per sanificazione». Oggi l'Ulss provvederà a eseguire nuovi tamponi, dopodiché deciderà il da farsi. «Si tratta di un piccolo focolaio epidemico atteso in questa fase che, seppur impegnativo, rientra nella dinamica della coda pandemica registrata nel nostro territorio - ha detto Sandro Cinquetti, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Dolomiti - Nessuno dei casi indicati presenta sintomatologia grave, per tutti è stato disposto rigoroso isolamento domiciliare. Per la totalità degli altri contatti è stata attivata la quarantena».

NORDEST

Nonostante il mini focolaio di Feltre, le persone attualmente positive al Covid in Veneto sono meno di quelle di venerdì (-10), segno che ci sono state delle negativizzazioni. Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è però salito a 19.270 (+6), mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 741 (venerdì erano 738).

Dati confortanti in Friuli Venezia Giulia dove le persone attualmente positive sono scese in un giorno a 106 (-6). Nessun paziente in cura in terapia intensiva, nessun decesso.

ITALIA

Appena 8 i morti nelle ultime 24 ore: per trovare un numero più basso (5) bisogna risalire all'1 marzo, dieci giorni dopo il caso zero di Codogno. Se negli Stati Uniti c'è il record di nuovi casi (45mila in un giorno) ed in altre parti del mondo (dal Brasile all'India) il Covid non allenta la presa, l'Italia oggi respira, dunque: i nuovi contagiati sono stati 175, in calo rispetto ai 259 di venerdì. Complessivamente i morti sono saliti a 34.716. Ben 15 le regioni senza decessi. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha un invito per i giovani: «Siamo in una fase delicata, dobbiamo stare ancora più attenti». E preoccupano i focolai sparsi per l'Italia. In quello alla Bartolini di Bologna sono stati registrati 107 casi di positività su 328 tamponi sottoposti: 79 sono dipendenti, 28 familiari o conoscenti. L'allarme è scattato anche a Fiumicino (Roma) dove ieri è stato chiuso un altro locale a causa della positività dei titolari. Già eseguiti 800 tamponi. Situazione calma, infine, a Mondragone (Caserta), sede di un altro focolaio.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

