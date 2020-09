IL CASO

CORTINA Nessuna fuga di massa nonostante tutti e venti i clienti della struttura, avendo in mano l'esito negativo del tampone, abbiano pieno diritto di muoversi liberamente. A Cortina d'Ampezzo lo struscio prosegue come se niente fosse il giorno dopo la notizia di otto dipendenti positivi, quasi metà dell'organico, di un hotel del centro: l'Alaska. Ieri l'Usl ha anticipato la decisione di estendere i controlli anche agli ospiti che hanno soggiornato nella struttura i quattordici giorni precedenti. Già avvertite le Usl territorialmente competenti per i clienti che non vivono i provincia che hanno comunque ricevuto una mail e una telefonata. Anche se al momento non è noto di quante persone si stia parlando è probabile che il numero sia comunque contenuto trattandosi del finale della stagione estiva.

LA PORTA ACCANTO

«Io sono tranquillissimo» ci accoglie Claudio Zanettin gestisce un negozio di antiquariato in centro a Cortina d'Ampezzo, proprio accanto all'hotel Alaska. Il piccolo focolaio scoppiato accanto al suo negozio, non lo turba. «Io bado solo alle mie cose spiega . Non ci sono state fughe di massa dall'hotel, altrimenti le avrei viste. Paura dei contagi io? Assolutamente no». L'aria che si respira lungo le vie che attraversano la Regina delle Dolomiti è quella di una stagione estiva che volge al termine e che non sembra soffrire del periodo nero che ha investito tutto il settore turistico. L'assalto in corso Italia è un lontano ricordo. Il timore per l'emergenza sanitaria non è palpabile.

L'ALLARME

Venerdì pomeriggio, l'Usl 1 Dolomiti ha comunicato otto nuove positività. Si tratta, nello specifico, di otto dipendenti dell'hotel Alaska che sono stati presi in carico subito dal dipartimento di Prevenzione bellunese. Nel frattempo è stata attivata una sessione straordinaria di tamponi a favore degli ospiti della struttura stessa, circa una ventina, che ha dato esito negativo permettendo così a chi volesse di lasciare la struttura e tornare a casa.

IL DIRETTORE

«Noi siamo tranquilli ha rassicurato, ieri, il direttore dell'albergo gli ospiti sono negativi. Così come il sottoscritto e quelli che adesso stanno lavorando nella struttura. Mentre i pochi dipendenti trovati positivi sono stati messi in quarantena subito. Ma ormai la stagione è finita e non prendiamo più prenotazioni. Domani, infatti, (oggi per chi legge ndr) chiudiamo». Stesso copione anche con gli ultimi clienti che incrociamo che hanno addirittura deciso di prolungare di qualche giorno la permanenza a Cortina.

IL PRECEDENTE

Per Cortina d'Ampezzo si tratta del secondo focolaio, anche se di dimensioni contenute. Il primo era emerso il 27 agosto scorso quando l'Usl 1 Dolomiti aveva comunicato la positività di un ragazzo romano che era stato al Summer Party di una settimana prima. Un evento tra i più glamour dell'estate ampezzana che aveva riunito ben 500 persone, nei prati del rifugio Socrepes, per visitare i 25 stand gastronomici creati dai migliori chef di Cortina d'Ampezzo. Tra gli ospiti illustri anche il sindaco Giampietro Ghedina e il campione mondiale di sci alpino Kristian Ghedina. La paura per la nascita di un maxi focolaio aveva spinto l'Usl 1 Dolomiti a creare una postazione sanitaria allo stadio del ghiaccio locale per eseguire i tamponi i modalità drive-in a tutti coloro che avevano partecipato al Summer party. Le 285 persone che hanno deciso di farlo sono risultate negative. Un copione che fortunatamente si è ripetuto anche all'Hotel Alaska dove tutti e venti gli ospiti non hanno contratto il virus.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA