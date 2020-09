IL BOLLETTINO

VENEZIA Ora in Veneto il 95% dei contagiati arriva a negativizzarsi senza manifestare né febbre, né tosse, né altro. A dirlo è la Regione, osservando i dati rilevati da Azienda Zero, che nel bollettino di ieri segnala 96 nuovi casi ed evidenzia 153 sintomatici sui 7.876 soggetti in isolamento, pari al 5,21% dei positivi. Ciò non toglie che, per i soggetti più fragili, il Coronavirus possa comunque rappresentare un grave rischio: questo spiega l'operazione in corso fra ieri e oggi in Polesine, «dove riattiviamo il reparto Covid di Trecenta», specifica il governatore Luca Zaia.

LA CASA DI CURA

Il riferimento è alla casa di cura di Porto Viro, dove sono risultati infetti 17 dei 140 degenti e 12 (10 operatori sociosanitari e 2 infermieri) dei 300 dipendenti. «Per quanto riguarda i pazienti riferisce Zaia 7 sono già stati trasferiti nel nostro ospedale di Rovigo, fra Malattie infettive e Terapia intensiva, mentre i restanti 10 domani (oggi, ndr.) saranno portati al Covid Hospital. La situazione comunque è sotto controllo. Piuttosto siamo preoccupati per l'onda di psicosi che potrebbe partire con l'arrivo dell'influenza, per questo stiamo mettendo in piedi un piano di test molto aggressivo».

I NUMERI

Da questo punto di vista i numeri sono già molto rotondi. Ieri il Veneto ha raggiunto quota 1.350.000 esami rapidi, a cui vanno sommati 1.662.916 tamponi. La situazione di giornata vede 96 nuovi casi, per un totale di 24.209 dall'inizio dell'epidemia, di cui 2.937 attualmente positivi. La conta delle vittime resta ferma a 2.135. Più rilevante dei giorni scorsi è invece l'aumento dei contagiati riscontrato in Friuli Venezia Giulia: altri 54, che arrotonda la contabilità complessiva a 4.000, di cui 519 lo sono tuttora. I ricoverati sono 3 in Terapia intensiva e 17 in altri reparti, i morti sempre 349.

IL TRASPORTO

Il governatore Massimiliano Fedriga ha firmato ieri l'ordinanza che, sulla scia di quanto intende fare il Veneto, recepisce il decreto del premier Giuseppe Conte, abbassando all'80% la capienza dei mezzi pubblici. Zaia invece si è preso qualche altri giorno, per attendere l'esito del confronto tra le Regioni e il Govverno: «Il provvedimento arriverà prima di lunedì e confermiamo il dpcm, ma vogliamo aggiustare il tiro rispetto ad alcuni aspetti». In ballo ci sono il nodo dei taxi e il problema delle risorse, su cui interviene anche Fedriga, ricordando che Palazzo Chigi «si è impegnato a mettere a disposizione delle amministrazioni regionali i fondi necessari per garantire l'attivazione di azioni volte a compensare la riduzione del numero di posti disponibili sui mezzi». Al riguardo il ministro Paola De Micheli ribadisce la disponibilità di 300 milioni per le Regioni e di 150 per i Comuni.

