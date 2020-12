IL CASO

TREVISO Su 136 ospiti della casa di riposo Guizzo Marseille di Volpago del Montello, nel trevigiano, 94 hanno contratto il Covid. Oltre una ventina gli operatori contagiati, tre i decessi fra i residenti. E domani i negativi verranno trasferiti, in buona parte a quanto pare, all'Israa di Treviso, che avrebbe espresso la propria disponibilità. Intanto, anche all'Umberto primo di Montebelluna è scoppiato un focolaio: 47 ospiti, per ora tutti asintomatici, sono risultati positivi al test rapido e si attende l'esito del molecolare.

A preoccupare, alla Guizzo Marseille, la velocità di diffusione del virus. In un paio di giorni il numero di positivi, fra i 136 ospiti, è passato da 27 (dato di sabato) a 94 (numero fornito ieri) mentre rimane pressoché stabile quello degli operatori contagiati. Un'esplosione del genere in così pochi giorni ha dato adito a sospetti e accuse. Lo stesso direttore generale dell'usl 2 Francesco Benazzi afferma: «La questione, alla Guizzo Marseille, avrebbe dovuto essere gestita meglio da parte dei vertici dell'Istituto, individuando prima i casi e gestendo meglio l'isolamento dei positivi». Il sindaco di Volpago Paolo Guizzo, però, difende la struttura: «Credo che il fatto che finora non si siano verificati casi rappresenti la dimostrazione che la gestione in questi mesi è stata accurata. Purtroppo il virus è subdolo e contagiosissimo. Inoltre tenere sotto controllo gli anziani, magari allettati, è relativamente semplice. Il problema del contagio sta però riguardando anche molti ospiti del Centro psichiatrico Salzani adiacente alla Guizzo Marseille e caratterizzato da un'unica gestione e in quel caso è meno agevole l'isolamento». Sul fatto che lo stesso ci sia stato, però, il sindaco non ha dubbi: «La struttura, data l'ultimazione di un'ala al piano terra, si presta benissimo alla suddivisione in più parti fra loro senza contatto. Quando le positività sono emerse, gli ospiti positivi sono stati trasferiti nell'ala appena ultimata al piano terra».

A Montebelluna la situazione è in evoluzione. Dice il presidente della casa di riposo Umberto I Giovanni Gasparetto: «Per massima precauzione verso residenti e operatori, la struttura fin dalla giornata di domenica è stata messa in sicurezza: tutti i residenti sono stati isolati nei rispettivi nuclei, con le necessarie separazioni; sono stati creati i percorsi e il personale è stato organizzato con appositi turni, flussi di servizio, e tutte le altre misure previste dai protocolli dell'Umberto I, in collaborazione con l'apposita task force dell'Usl 2». Intanto, però, in relazione alla situazione delle due case di riposo il sindaco di Montebelluna Elzo Severin commenta: «Credo che il dilagare del virus non dipenda solo dalla qualità della gestione delle positività, ma anche dalla virulenza del ceppo entrato nell'ambiente». Difficile spiegarlo, però, a chi fa i conti con i numeri. Cui corrispondono altrettante persone care.

L'INCONTRO

Intanto l'assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, ha annunciato la costituzione di un tavolo con le organizzazioni sindacali per affrontare il problema della carenza di personale. Ed è intervenuta la Cgil, con il segretario Ivan Bernini: «La situazione oramai è del tutto fuori controllo: siamo in presenza di una vasta diffusione della pandemia tra ospiti e lavoratori, nonostante dalle direzioni ci venga confermato che i tamponi quelli veloci, non quelli molecolari - venivano svolti regolarmente. In alcuni casi non vi sono nemmeno più le minime condizioni per assenza di personale nell'organizzare i turni di lavoro».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

