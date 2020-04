IL RAPPORTO

ROMA Mai una recessione così profonda aveva colpito il mondo dopo la Grande depressione del 1929. Mai era accaduto che tutti i paesi, ma davvero tutti nessuno escluso - industrialmente avanzati ed economicamente emergenti o in via di sviluppo- fossero travolti dalla forza distruttrice di un virus che sta spazzando via qualunque cosa incontra nella sua poderosa avanzata. Il maledetto Covid19 - oltre allo sterminio fisico delle numerosissime vittime sparse in tutto il mondo - provocherà una perdita economica colossale: novemila miliardi di dollari fra il 2020 e il 2021, più delle economie del Giappone e della Germania messe insieme; il Pil del mondo calerà del 3% nel 2020. La previsione è del Fondo Monetario Internazionale. E sia chiaro: le stime si basano su uno scenario che prevede la fine dell'emergenza entro questa estate; se non sarà così allora le cose andranno anche peggio.

La crisi del 2008, i cui danni l'Italia non aveva ancora recuperato del tutto, a confronto è quasi una bazzecola. Stiamo scivolando tutti, alla velocità della luce, in un pozzo profondissimo, che a sua volta sarà causa di diffusione a macchia d'olio della povertà.

I dati catturano infatti lo scampolo di una realtà tutta in divenire e che potrebbe essere peggiore delle attese. «C'è un 5% di possibilità che l'economia si contragga più del 7,4%, un evento che accade una volta ogni 20 anni», mette in guardia Tobias Adrian, responsabile del Dipartimento del Mercato dei Capitali del Fmi, osservando come la crisi del coronavirus rappresenti una «seria minaccia alla stabilità finanziaria» anche se le banche si trovano in una posizione di maggiore forza rispetto al 2008. L'attuale emergenza fa impallidire proprio la crisi finanziaria, quando il pil globale era calato solo dello 0,1%..

L'Italia pagherà uno dei prezzi più alti: quest'anno il Pil potrebbe crollare a -9,1%. E pensare che a fine gennaio, al termine della missione di una squadra di analisti nel nostro Paese, l'Fmi parlava di una ripresa dello 0,5%. Ci sembrò poco, allora. Adesso faremmo carte false anche solo per uno zero tondo. E invece il tonfo sarà fortissimo. Solo la Grecia in Europa andrà peggio con -10%. Ma non si salva nessuno: la Germania perderà il 7%, la Francia il 7,2%, la Spagna l'8%. In media Eurolandia indietreggerà del 7,5%. La Gran Bretagna lascerà sul terreno il 6,5% del suo Pil. Gli Usa -5,9%. Le economie avanzate crolleranno complessivamente del 6,1%, quelle dei paesi emergenti (esclusa Cina) del 2,2%.

Poi se Covid19 sparirà, il prossimo anno arriveranno i rimbalzi. Eurolandia recupererà il 4,7%, la Germania del 5,2%, l'Italia il 4,8%, la Francia il 4,5%, la Spagna il 4,3%. Gli Stati Uniti cresceranno del 4,7%. Il mondo nel suo complesso metterà a segno un +5,8%. Ma comunque non saranno rimbalzi tali da farci ritornare in superficie. Il capo economista del Fmi, Gita Gopinath, lo ribadisce: «La crisi del Grande Lockdown non è come nessun'altra».

Tra l'altro nessuno può essere certo che davvero nella seconda metà dell'anno in corso, il virus come è arrivato così sparirà. Le parole del capo economista Fmi, Gita Gopinath, fanno gelare il sangue nelle vene: «Se la pandemia non si dirada nella seconda parte dellanno» il pil mondiale potrebbe calare «di un ulteriore 3% nel 2020». Che rischia di diventare -8% se la pandemia continuasse nel 2021.

Ovviamente dovunque aumenteranno i disoccupati. In Italia il tasso di disoccupazione quest'anno arriverà al 12,7% contro una media di Eurolandia al 10,4%, stessa percentuale prevista negli Usa. E anche il sistema finanziario globale potrebbe vacillare sotto i colpi della pandemia. Lo scoppio della crisi ha già causato una fuga di capitali dalle economie emergenti di 100 miliardi di dollari pari allo 0,4% del loro Pil. L'Fmi ammette che c'è poco da discutere: i paesi devono fare di tutto per sostenere la popolazione e aiutare le imprese a ripartire, e «questo sostegno deve continuare durante la fase del contenimento per minimizzare le cicatrici». I debiti pubblici cresceranno, è ovvio. Ma ci sarà tempo per ridurli. Non manca un monito all'Europa: «Aiuti i paesi più colpiti nell'area euro». Non solo parole, comunque. L'Fmi ha avviato la sua rete di sicurezza globale, riducendo i debiti di 25 paesi poveri. Una decisione che - ha spiegato Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo - «li aiuterà nei prossimi sei mesi a incanalare le loro scarse risorse finanziarie verso gli sforzi per lemergenza medica vitale e di altri soccorsi».

