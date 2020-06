L'ANALISI

ROMA Il Covid-19 nel 2020 manderà l'economia globale in terapia intensiva e in particolare quella italiana, data ora in calo del 12,8 per cento dal Fondo monetario internazionale. Una picchiata decisamente più severa rispetto a quella pronosticata dall'istituto di Washington ad aprile, quando era stata prevista una flessione del Pil tricolore del 9 per cento circa. Solo la Spagna è messa così male. Giudicato catastrofico l'impatto sull'occupazione in tutto il mondo, con milioni di posti di lavoro a tempo pieno sull'orlo del precipizio.

LA CRISI

Il calo delle ore lavorate nel primo trimestre del 2020 rispetto al quarto trimestre del 2019 equivale alla perdita di 130 milioni di posti di lavoro, mentre nel secondo trimestre il numero dei posti andati in fumo è salito a quota 300 milioni. Risultato? Se l'economia mondiale fosse un aereo di linea ci vorrebbe a questo punto il migliore degli equipaggi per riuscire un atterraggio di emergenza. Per Gita Gopinath, capo economista del Fondo, si tratta della peggiore recessione dal 1929 e nel commentare i numeri contenuti nel World Economic Outlook ha aggiunto che «sulla forza della ripresa c'è molta incertezza». Una cicatrice profonda 12.500 miliardi di dollari. Tanto costerà all'economia globale nel biennio 2020-2021 quello che il Fondo monetario internazionale chiama il «great lockdown», se si guarda alle proiezioni fatte a gennaio, prima che l'incubo avesse inizio, quando si stimava una crescita del 3,3 per cento per quest'anno, mentre ora il Pil mondiale è dato in calo del 4,9 per cento e in risalita del 5,4 per cento nel 2021. Montagne russe che a conti fatti porteranno il livello di ricchezza mondiale 6 punti percentuali sotto al previsto. L'economia dell'Eurozona, secondo l'ultimo World Economic Outlook, perderà invece il 10,2 per cento, ovvero 2,7 punti percentuali in più rispetto alle stime di primavera. I numeri fotografano insomma una crisi senza precedenti da tutti i punti di vista. Le Borse, Wall Street in testa, sono andate in picchiata, con Piazza Affari che ha perso il 3,4%.

Pure sotto il profilo del debito pubblico va male ovviamente. Quello tricolore, dopo il 134,8 per cento del 2019, dovrebbe raggiungere quest'anno il 166,1 per cento del Pil. Il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo nel nostro Paese risulterà pari al 12,7 per cento quest'anno (8,3 per cento la stima di aprile) e al 7 per cento il prossimo. Debito sopra al 100 per cento anche in Francia (125,7 per cento nel 2020 e 123,8 per cento nel 2021) e Spagna (123,8 per cento e 124,1 per cento). Capitolo povertà: la quota di popolazione mondiale che vive in condizioni di estrema povertà era scesa sotto la soglia del 10 per cento negli ultimi anni, ma adesso l'Fmi stima che oltre il 90 per cento dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo registrerà un andamento del reddito pro capite negativo nel 2020. In questo modo rischiano di essere azzerati in un colpo solo i progressi compiuti finora sul fronte della lotta alla povertà. A questo proposito il Fondo teme un significativo aumento delle diseguaglianze a partire dai prossimi mesi. È un vero e proprio abisso quello tratteggiato dalle previsioni di Washington, che nell'aggiornare le stime sull'impatto della pandemia non ha fatto sconti. E se da un lato l'Italia sprofonda e può sperare al massimo in un rimbalzo del 6,3 per cento nel 2021, dall'altro pure Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna vengono inghiottite dalle sabbie mobili di una crisi che non ha risparmiato nessuno. La locomotiva tedesca va incontro a una contrazione del 7,8 per cento quest'anno, per poi tornare probabilmente a crescere del 5,4 per cento nel 2021.

LA FRENATA

Il Pil francese è stimato in diminuzione del 12,5 per cento nel 2020 e in aumento del 7,3 per cento l'anno prossimo. Per la Spagna si pronostica una flessione del 12,8 per cento proprio come per l'Italia, seguita da una risalita del 6 per cento. Giù anche il Pil britannico (-10,2 per cento nel 2020), ma nel 2021 Londra potrebbe beneficiare di una crescita di oltre sei punti percentuali. L'economia statunitense dovrebbe contrarsi dell'8 per cento nel 2020, prima di rimbalzare del 4,5 per cento l'anno seguente. In Brasile, ancora in piena emergenza, il tuffo sarà del 9,1 per cento, del 6,6 per cento in Russia e del 4,5 per cento in India. Solo la Cina, scommette il Fondo, riuscirà a rimanere a galla, anche se grazie a una crescita minima, dell'un per cento, pari ai livelli degli anni settanta.

Francesco Bisozzi

