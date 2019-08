Fmi, con Georgieva vince il partito anti-austerity

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DESIGNAZIONEROMA Per alcuni è l'ulteriore dimostrazione che il vento in Europa ha cambiato direzione: basta con le politiche di austerity,con il destino delle persone deciso dai numerini dei bilanci; è arrivato il momento di spingere sullo sviluppo e sul benessere pur senza rompere gli argini di conti pubblici in ordine. È questa l'interpretazione maggioritaria della vittoria - per la candidatura europea alla guida del Fondo Monetario Internazionale - della bulgara Kristalina Georgieva sul falco olandese Jeroen Dijsselbloem. La prima...