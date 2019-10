Fmi azzera la crescita 2019 dell'Italia e rivede le stime per il prossimo anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PREVISIONIROMA In un quadro mondiale di «rallentamento sincronizzato» innescato dalla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, il Fondo Monetario Internazionale taglia nuovamente le stime italiane. L'economia quest'anno è ferma, mentre nel 2020 salirà dello 0,5%. Una crescita quindi al palo, la più bassa quest'anno tra i paesi del G7 e di Eurolandia. E inferiore anche alle attese del governo, che prevede un +0,1% per il 2019 e un 0,6% per il 2020. Ma non è solo la crescita ad agitare: c'è il problema del debito pubblico che va...