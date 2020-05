IL CASO

NEW YORK La città di Minneapolis è in fiamme. Le notti di mercoledì e giovedì hanno visto un'escalation del confronto tra Guardia nazionale, polizia municipale e corpo dei pompieri da una parte, e i dimostranti bianchi e neri che da martedì mattina sono scesi sulle strade a manifestare la rabbia e la frustrazione per l'uccisione del 46enne cittadino di colore George Floyd per mano di un poliziotto bianco. La folla dei contestatori nei primi giorni appariva inerme, attonita e sconcertata dalle immagini della morte di Floyd, arrestato con il sospetto di aver spacciato una banconota falsa da venti dollari. Numerosi filmati girati da passanti e dalle telecamere di sicurezza lo vedono costretto supino a terra, ammanettato dietro la schiena, e con un agente che gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo per nove minuti, fino a tagliare l'afflusso di ossigeno al cervello.

LA TENSIONE

Il salto di tensione si è avuto mercoledì notte, con l'arrivo in città di piccoli gruppi di agitatori interessati ad alzare il tiro, contando sulla frustrazione crescente di fronte all'inazione della giustizia. «Sono state 48 ore di totale anarchia» ha ammesso il governatore dello stato del Minnesota Tim Walz. La folla ha iniziato ad attaccare in modo sporadico negozi di elettrodomestici e i grandi magazzini, mentre nelle strade si assisteva ai primi confronti con la polizia statale munita di proiettili di gomma. Mercoledì notte le prime fiamme hanno distrutto negozi essenziali per la comunità di colore che vive nei quartieri del centro, e quattro farmacie preziose in tempi di Covid 19. Il governatore è il sindaco hanno indugiato ad ordinare la repressione, e la Guardia nazionale che era arrivata giovedì mattina, è stata armata solo a metà pomeriggio, quando i disordini stavano già prendendo forza. La notte uno dei commissariati di polizia è stato dato alle fiamme, così come è accaduto a un grande numero di case nell'intero quartiere. La protesta si è estesa al Kentucky e al Texas, mentre decine di manifestazioni sono in atto in altrettante città. Il governatore Walz ha promesso ieri che la notte in arrivo avrebbe avuto un esito diverso. Le forze dell'ordine nel primo pomeriggio presidiavano già le strade principali, con l'ordine di respingere ogni violenza. Uno dei maggiori punti di discordia è stato rimosso solo ieri con l'arresto dell'ex poliziotto Derek Chauvin, quello che con la pressione del ginocchio sul collo ha causato la morte di Floyd. Chavin aveva alle spalle 18 denunce di abusi da parte dei cittadini, e due episodi nei quali aveva sparato senza necessità contro civili. Al momento l'accusa è per omicidio di terzo grado, non intenzionale ma ottenuto con disprezzo della vita umana, che nel Minnesota è punito con la carcerazione fino a 25 anni. I dimostranti chiedono di più: vogliono l'arresto e l'incriminazione degli altri tre agenti, licenziati in tronco ma ancora a piede libero, che hanno assistito inermi alla scena mentre Floyd implorava: «Non posso respirare, voglio mia mamma», e gli astanti supplicavano di sottrarlo alla morte. Un particolare drammatico è emerso: Chauvin e Floyd si conoscevano bene, per anni avevano lavorato come buttafuori nello stesso locale notturno della città.

IL TWEET

I legali della famiglia Floyd chiedono un'adizione congressuale; Joe Biden twitta: «Basta!». Donald Trump nel suo stile di perenne provocatore ammonisce: «Quando cominciano i saccheggi arrivano le pallottole», e Twitter, ignorando il bavaglio presidenziale appena imposto ai social chiosa il messaggio: «Queste frasi violano la nostra regola di evitare l'incitamento alla violenza».

Intanto, un giornalista della Cnn, Omar Jimenez, è stato arrestato mentre riferiva in diretta delle proteste a Minneapolis e dopo essersi chiaramente identificato come reporter agli agenti. Sono stati ammanettati anche i membri della sua troupe. La Cnn ha reagito definendo l'accaduto «una violazione del primo emendamento».

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA