VENEZIA Il nuovo corso della sanità in Veneto è già iniziato. Si è tenuta ieri la prima riunione fra i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere e il neo-nominato dg regionale Luciano Flor: secondo gli spifferi della videoconferenza, il successore di Domenico Mantoan è stato accolto con entusiasmo dagli ex colleghi. Un incoraggiamento che gli sarà utile per affrontare i nodi ancora insoluti, come la ricorrente polemica sui parametri che hanno permesso al Veneto di restare in zona gialla nelle scorse settimane, rilanciata dalla nuova manifestazione del Coordinamento veneto sanità pubblica e pure dal movimento Il Veneto che Vogliamo.

A farsene portavoce in queste ore è stato l'ex candidato Carlo Cunegato, il quale ha riproposto innanzi tutto la critica sulle postazioni di Terapia intensiva: «Non c'è il personale per attivarle». Replica di Flor: «Oggi non abbiamo 1.000 posti, ma nemmeno 1.000 malati. Il piano è stato fatto sulla base dell'ipotesi in cui arrivassimo a 5-6.000 malati Covid, quindi a 500-600 pazienti da Rianimazione. Da dove prenderemmo i sanitari? Dalle sale operatorie, non avremmo alternative. Il Servizio sanitario regionale ha 60.000 dipendenti e non è possibile inventarci medici e infermieri dall'oggi al domani. Ma ora come ora, non abbiamo quella necessità». Il secondo rilievo dell'opposizione riguarda un fatto rilevato da alcuni operatori dei Servizi di igiene e sanità pubblica: «Spesso digitando i nominativi degli assistiti con tampone molecolare positivo, accanto all'esito del tampone compariva la voce asintomatico, voce che avrebbe dovuto essere inserita dall'operatore stesso e non comparire di default per i soggetti positivi». Secondo la tesi di Cunegato, questa anomalia avrebbe contribuito ad abbassare il calcolo dell'indice di contagio. Risposta di Francesca Russo, direttore della Prevenzione: «Com'è noto anche al ministero della Salute e all'Istituto superiore di sanità, per qualche giorno c'è stato un ritardo nel caricamento dei dati, a causa dell'accorpamento informatico di due server in uno. Ma in quel fine settimana ho fatto lavorare tutti per aggiornare tutti i dati, indicando lo stato clinico di ciascun positivo, in modo da colmare il buco. Ora l'indicatore relativo a questa attività segna un valore dell'85,6%, quando la soglia richiesta è del 60%».

Diatribe a parte, per Flor è il momento dei ringraziamenti, alla Regione «per la stima e alla fiducia» e ai sanitari «per l'immane sforzo profuso nel garantire le prestazioni». Proprio dai colleghi medici, oltre che dal comparto, arrivano però grida di dolore. «Non è il tempo delle promesse conclude il direttore generale dell'area Sanità ma conosco bene l'impegno e la flessibilità di tutti coloro che magari vengono anche spostati da un reparto all'altro. Stiamo combattendo una guerra tutti insieme, ospedali e territorio». (a.pe.)

