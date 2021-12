LA SITUAZIONE

VENEZIA Gli ospedali del Veneto oscillano fra il blu e il giallo. Sono i colori che la Regione si è data, ancora l'anno scorso, per misurare il grado di saturazione emergenziale delle strutture sanitarie e graduare l'eventuale riduzione delle attività cliniche e chirurgiche non urgenti, una contrazione che è già in corso nelle province di Padova, Treviso e Vicenza, dove non a caso sono stati riaperti i Covid Hospital. Uno schema rispetto a cui Palazzo Balbi non intende fare marcia indietro: «Dobbiamo essere pronti a fronteggiare un'eventuale ondata», dice il direttore generale Luciano Flor.

NUMERI E POLEMICHE

La puntualizzazione è arrivata in una domenica in cui il Veneto ha registrato altri 4 decessi, 3.271 nuovi contagi e un ulteriore aumento dei ricoveri, che ora sono 133 in Terapia intensiva e 894 in area non critica. In questi ultimi reparti, come per esempio Malattie infettive, il tasso di occupazione ha ormai raggiunto il 13%, quota pericolosamente vicina a quel 15% che segnerebbe il passaggio della regione in zona gialla, com'è già successo in Friuli Venezia Giulia e in Alto Adige. I numeri non hanno però evitato le polemiche, soprattutto nella Bassa Padovana, dove i sindaci e i sanitari sono preoccupati per la riconversione in ospedale Covid del nosocomio di Schiavonia, secondo un modello che la scorsa settimana ha visto anche la riattivazione del San Camillo nel Trevigiano e di Santorso nel Vicentino. «Negli ultimi giorni la pandemia causata dal Covid è molto cresciuta ribatte il dg Flor e non possiamo aspettare una sua esplosione per prendere provvedimenti. La trasformazione in Covid Hospital dell'Ospedale di Schiavonia, come di tutti gli altri con questa caratteristica, è assolutamente temporanea ed ha anche uno scopo precauzionale. Dobbiamo essere pronti a fronteggiare un'eventuale ondata e a non sballottare i malati inviandoli fuori provincia, come è successo nei giorni scorsi proprio nella provincia di Padova».

PETIZIONE

Sulla piattaforma change.org ha superato le 3.900 sottoscrizioni la petizione, rivolta al governatore Luca Zaia, di cui è primo firmatario il primario David Piccolotti: «Chiediamo con forza che il Presidente Zaia torni su i suoi passi mettendo in campo progettualità che permettano di mantenere aperto l'ospedale a tutte le patologie». Attualmente sono operativi l'oncologia, la dialisi, il settore materno-infantile, l'area parto, i servizi psichiatrici e il primo intervento di emergenza-urgenza. La richiesta di ripristinare tutti i reparti è sostenuta anche da Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale: «Una riduzione, anche solamente parziale, dei servizi non può essere ritenuta una valida soluzione. A maggior ragione se consideriamo che sono trascorsi ventidue mesi dall'inizio della pandemia; ovvero, c'era tutto il tempo per valutare e poi attuare altre strade percorribili. Questo a Schiavonia, Santorso, al San Camillo di Treviso e, in generale, in tutto il Veneto».

SFORZO

Ma la Regione è irremovibile. «In questo momento afferma Flori stiamo chiedendo uno sforzo a tutti gli ospedali della regione e del Padovano. In tutti si decide di giorno in giorno, a seconda dell'andamento della pandemia e dei ricoveri, la migliore organizzazione per la sicurezza dei malati. Avere reparti con pazienti Covid e non Covid è un rischio che nessuno vuole correre, motivo per il quale la scelta di concentrare i malati in alcune strutture è una scelta obbligata». Soprattutto in provincia di Padova, dove sono ricoverati 46 dei 125 pazienti complessivamente intubati in Veneto, un 36% che si fa sentire in particolare in azienda ospedaliera e quindi nel capoluogo, dato che 29 malati sono accolti fra il policlinico universitario e il Sant'Antonio. Non a caso la provincia è sconfinata nel giallo per quanto riguarda la saturazione della Terapia intensiva, mentre Treviso e Vicenza sono entrate in quella fascia per gli alti tassi di occupazione dell'area non critica.

VACCINAZIONE

Rispetto a un anno fa, peraltro, la situazione è migliore. Il 12 dicembre 2020 il Veneto aveva il triplo dei ricoverati di ieri, cioè ben 369 pazienti in Terapia intensiva e 2.855 negli altri reparti. Però all'epoca il personale non era coinvolto nell'attività di vaccinazione, che invece ora drena molte risorse non solo dei dipartimenti di Prevenzione, ma pure degli ospedali. Secondo l'ultimo resoconto, sono salite a 8.257.676 le dosi somministrate complessivamente in Veneto, di cui 47.001 nelle ultime ventiquattr'ore. Per 2.780 si tratta di prime dosi (3.446.443 il totale), per 1.752 di seconde (3.866.002) e per 42.427 di terze (945.026). Tutto questo mentre partono le prenotazioni per le inoculazioni anche ai bambini fra i 5 e gli 11 anni d'età, con l'apertura oggi delle agende intanto nelle Ulss 3 Serenissima e 7 Berica, dov'è stata scelta la modalità dell'accesso ai centri vaccinali, mentre in realtà come l'Ulss 1 Dolomiti è stata preferita la chiamata diretta negli ambulatori dei pediatri di libera scelta.

Angela Pederiva

