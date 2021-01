IL CASO

PADOVA «Siamo qui per raccontare la realtà. Per non lasciare spazio ad alcun dubbio sui comportamenti di questo ospedale». Venti giorni dopo la nomina al vertice della sanità veneta, l'ex dg dell'Azienda ospedaliera di Padova Luciano Flor torna a sedersi nella grande sala stampa del policlinico di via Giustiniani. Accanto a lui il successore Daniele Donato e i direttori del Pronto soccorso e delle Malattie infettive, Vito Cianci e Anna Maria Cattelan. Obiettivo: rispondere punto su punto (anzi, colpo su colpo) all'articolo appena pubblicato dall'Espresso in cui si fa riferimento alle presunte «pressioni sui primari fatte dalla Regione Veneto per screditare Andrea Crisanti». Oggi Flor parla da direttore generale della sanità veneta ma si sente doppiamente chiamato in causa perché fino a poche settimane fa era lui il superiore diretto di questi primari padovani. E la sua posizione è netta: «Nessuna pressione».

Riavvolgiamo il nastro e torniamo a mercoledì 21 ottobre. Dopo mesi di polemiche sui meriti per lo screening di Vo' e sulla validità dei tamponi rapidi, il professor Crisanti, direttore della Microbiologia di Padova, trasmette a Flor e alla Regione gli esiti di un approfondimento svolto all'interno dell'ospedale in collaborazione con le Malattie infettive e il Pronto soccorso. Il documento evidenzia i presunti limiti dei test rapidi rispetto ai tamponi molecolari. Il 2 novembre Flor riceve una dettagliata lettera dei due primari, poi pubblicata dal Gazzettino, che si conclude così: «Non siamo mai stati contattati dal Prof. Crisanti o da suoi collaboratori per discutere circa un eventuale disegno progettuale di ricerca». Secondo L'Espresso i primari sarebbero stati «presi per il collo, con tutte le relative possibili minacce sottostanti» dalle «alte sfere», allo scopo di «prendere le distanze dallo studio sui limiti dei test rapidi».

Il dg Flor non ci sta e ricostruisce i fatti partendo proprio da quel 21 ottobre. «Io ricevo una lettera del professor Crisanti in cui mi dice che è stato fatto uno studio da cui emerge che l'efficacia dei tamponi rapidi sarebbe ridotta. Passano pochi giorni e ricevo una lettera da parte di una ditta produttrice di tamponi che chiede all'Azienda ospedaliera di fornire lo studio. A quel punto mi rivolgo ai tre interessati - Crisanti, Cattelan e Cianci - per chiedere informazioni. I due primari mi rispondono di non aver mai partecipato ad alcuno studio. Il professor Crisanti mi dice che si tratta solo di un approfondimento clinico. Sulla base di queste tre risposte io scrivo alla ditta che uno studio autorizzato non c'è mai stato. Punto».

Questione chiusa? Assolutamente no. Le successive parole di Flor appaiono come frecciate a Crisanti: «L'ospedale non può essere tirato in ballo in questo modo. È un bene pubblico, non disponibile per gli affari propri. È stato detto che questa attività di ricerca ha coinvolto i due primari. Benissimo, ma è stata comunque fatta in ospedale, mica sulla luna. E in ospedale ci sono regole da rispettare. Anche perché con certe affermazioni l'Azienda ospedaliera viene esposta ad un rischio di risarcimento. Ricordo - insiste Flor - che uno studio scientifico prevede un iter ben articolato, non è che uno si sveglia alla mattina e fa uno studio. Deve essere richiesta un'autorizzazione e poi, se riguarda i malati, si passa per il comitato etico. Tutto ciò in questo caso non è stato fatto, quindi per me non c'è stato alcuno studio».

Anche i due primari negano lo studio e rigettano ogni ipotesi di pressione. Inizia la Cattelan: «Ho risposto ad una richiesta del dottor Flor con totale libertà di pensiero. Abbiamo fatto delle valutazioni di confronto tra i due tipi di tamponi, ma mai un vero studio scientifico. In ogni caso la polemica mi pare superata: i dati ci dicono che i test rapidi di terza generazione hanno una sensibilità superiore al 90% che li avvicina molto ai tamponi molecolari, che rappresentano comunque ancora il gold standard per la diagnosi. I due tipi di tamponi non sono antitetici, sono complementari».

Aggiunge il primario Cianci: «Nessuna pressione. Il direttore Flor aveva il dovere di chiedere informazioni e io avevo il dovere di rispondere. Di certo non ho mai detto di esser stato preso per il collo o di esser stato sollecitato da alte sfere. Lo dico per una questione di integrità morale nei confronti dei pazienti e dei miei collaboratori. E voglio aggiungere pure che io non ho nulla contro il professor Crisanti: collaboriamo h24 e da undici mesi è un pilastro fondamentale della nostra attività quotidiana».

La chiosa finale, ripensando all'articolo del settimanale, è ancora di Flor: «Verificheremo gli estremi per un'azione legale, non ammettiamo che girino dubbi sui nostri comportamenti».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

