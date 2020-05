IL FOCUS

ROMA Effetto minimo, sia sul mercato secondario in termini di spread - il rialzo è stato limitato - sia nelle aste di ieri che sono andate bene. La decisione dell'agenzia Fitch di declassare il debito pubblico italiano, inattesa soprattutto nella tempistica, non ha provocato sconquassi ed è probabilmente destinata ad avere conseguenze limitate anche nei prossimi giorni. I fattori che hanno pesato in senso positivo sono diversi, anche se collegati tra loro. Il primo riguarda la scelta fatta la settimana scorsa da S&P, che pur prendendo atto del pesante effetto della pandemia su economia e conti pubblici del Paese ha preferito attendere per un'eventuale valutazione negativa le future mosse del governo, quando si tratterà di avviare il percorso di rientro del debito pubblico dopo la necessaria fase di super-stimolo all'economia. Il prossimo 8 maggio toccherà a Moodys e non è atteso un downgrade, da una parte perché per questa agenzia l'Italia si trova già all'ultimo gradino prima dell'investment grade (livello a cui l'altra sera si è adeguata Fitch), con outlook stabile, dall'altra perché nei giorni scorsi la stessa Moody's aveva fatto sapere la propria opinione, pur senza anticipare il rating: il coronavirus non altera l'affidabilità del nostro Paese nonostante il gravissimo shock.

Naturalmente in questa partita c'è un altro giocatore a cui tutti guardano, ed è la Banca centrale europea. Francoforte è già scesa in campo per sostenere con i propri acquisti di titoli i Paesi investiti dall'emergenza ed è possibile che il programma Pepp sia rafforzato, anche oltre i 1.000 miliardi di euro, già con la riunione di oggi E dunque nelle prossime settimane la Bce, che pure tornerà a chiedere un impegno dei singoli governi e dell'Unione in quanto tale sul fronte delle politiche di bilancio, non farà mancare il proprio decisivo intervento. Persino se il debito italiano dovesse scivolare sotto il livello investment grade - ragionano gli analisti di Morgan Stanley - questo non implicherebbe l'uscita dal programma di acquisto: intanto perché ci sono comunque agenzie come Dbrs Morningstar che hanno una valutazione più generosa, poi perché è verosimile che la Bce applichi un'eccezione al vincolo sulla qualità dei titoli, dopo la scelta di accettare anche bond-spazzatura come collaterali dalle banche, nelle aste di liquidità.

LE VALUTAZIONI

Ma nelle valutazioni del mercato, in attesa che si chiarisca la reale portata delle nuove iniziative europee e in particolare del Recovery Fund, entrano probabilmente anche le mosse del governo e la credibilità del nostro Paese. Il pacchetto complessivo di sostegno all'economia, tra interventi diretti e garanzie, è il secondo in Europa per intensità dopo quello tedesco. Nei suoi interventi parlamentari di questi giorni il ministro dell'Economia Gualtieri non si stanca di ricordare che il costo del debito resterà sostanzialmente in linea anche dopo l'esplosione del rapporto debito/Pil. E evidenzia anche come prima dell'esplosione del virus la situazione del nostro Paese fosse assolutamente confortante sia sul fronte dell'economia reale che su quello dei conti pubblici. In particolare nel 2019 - anno che si era aperto all'insegna dello sforamento dei vincoli europei - si è chiuso invece con il pieno rispetto da parte dell'Italia dell'obiettivo di medio termine, con il deficit più basso dal 2007. Vuol dire, argomenta il ministro dell'Economia, che è possibile gestire un percorso di risanamento dei conti senza misure lacrime e sangue.

L. Ci.

