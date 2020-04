LA PAGELLA

ROMA A sorpresa e nonostante S&P e Moody's nei giorni scorsi abbiano precisato che per il momento si considera temporanea la congiuntura negativa che ha investito l'Italia, nella serata di ieri l'agenzia di rating Fitch ha tagliato il rating del nostro debito a BBB-. Una mossa in anticipo sul calendario che prevedeva per il 10 luglio il giudizio sul nostro Paese. L'outlook viene indicato stabile. «Il downgrade riflette il significativo impatto del coronavirus sull'economia italiana e sulla posizione di bilancio» afferma la nota di Fitch che prevede una contrazione del Pil dell'8% nel 2020, con un rapporto debito/Pil cresciuto al 156%. Le stesse stime, quindi, del governo italiano. L'outlook stabile riflette l'idea che gli acquisti della Bce faciliteranno la risposta dell'Italia alla pandemia e allenteranno i rischi di rifinanziamento».

Pronta la replica del ministro dell'Economia che «prende atto» della decisione, rilevando però che «la valutazione non tiene conto delle rilevanti decisioni assunte nell'Unione europea, dagli Stati che la compongono e dalle istituzioni che ne fanno parte. In particolare, non sembrano adeguatamente valorizzati l'orientamento strategico della Banca Centrale Europea e gli interventi che si stanno per realizzare con la condivisione delle responsabilità della gestione della reazione alla crisi e dei relativi oneri di finanziamento». Inoltre da Via Venti Settembre si fa notare che «i fondamentali dell'economia e della finanza pubblica dell'Italia sono solidi» e che «il governo ha la piena consapevolezza dell'esigenza di affrontare questa crisi con misure che non siano solo di carattere emergenziale».

