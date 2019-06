Fisica e la doppia versione latino-greco lo scritto multidisciplinare fa paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀPer i maturandi oggi, giorno della seconda prova scritta di indirizzo, l'incognita raddoppia: gli autori da azzeccare per i ragazzi del liceo classico sono due. Non più uno solo come negli scorsi anni. Seneca e Platone, ad esempio, o la coppia Cicerone e Aristotele e così via: quest'anno infatti la prova potrebbe essere multidisciplinare, con greco e latino insieme. Non si tratterà comunque di due versioni alla vecchia maniera: i candidati dovranno tradurre, ad esempio, una versione dal latino a cui il testo allega delle...