L'INCHIESTA

TREVISO Il blitz del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano è scattato ieri mattina, con provvedimento d'urgenza. Al porto di Genova i militari delle fiamme gialle hanno sequestrato il maxi yacht da oltre 50 metri dell'imprenditore Paolo Fassa, patron del marchio Fassa Bortolo, indagato assieme alla figlia Manuela per frode fiscale a autoriciclaggio dalla Procura di Milano. Si tratta di un'imbarcazione acquistata in leasing del valore di 30 milioni di euro, che sommati ai costi di gestione fanno lievitare il costo a 32 milioni. Troppi secondo la guardia di finanza di Milano se paragonati ai redditi dichiarati dall'imprenditore: 9,5 milioni di euro negli ultimi 15 anni, ovvero dall'anno di acquisto del natante. Motivo per cui, dopo un'attività condotta assieme all'agenzia delle entrate, è stato ipotizzato che i guadagni di Paolo Fassa e della figlia non giustificherebbero il possesso di quello yacht di lusso. Ecco dunque il via libera degli inquirenti al sequestro preventivo per sproporzione. Da questa attività sarebbe inoltre emerso il meccanismo con cui, secondo l'accusa, sarebbero state drenate risorse dalla Fassa srl con la complicità di professionisti e imprenditori, anche esteri, attraverso fatture legate a prestazioni pubblicitarie poi risultate essere state emesse per operazioni inesistenti. Una frode fiscale messa in atto trasferendo denaro in società off-shore con sede in Croazia, Svizzera, Principato di Monaco e Panama. Queste risorse sarebbero così state impiegate per l'acquisto e la gestione del Blanca.

IL COMMENTO

«È un provvedimento ingiusto basato su accuse inventate». Paolo Fassa non le manda a dire. È arrabbiato, e anche un po' deluso. Il provvedimento di sequestro per sproporzione del Blanca, il suo yacht battente bandiera britannica e ormeggiato al porto di Genova, viene visto come un enorme abbaglio. L'imprenditore numero uno del calcestruzzo in Italia, e non solo, dà mandato ai suoi legali di parlare nello specifico dell'inchiesta. Ma non intende rimanere in silenzio. Anzi, il suo sfogo lascia trasparire un animo da combattente: «Non importa se nei prossimi giorni verrò dipinto come un delinquente, non è quello che sono - rimarca Paolo Fassa - Il tempo è galantuomo, verrà fuori che la ragione è dalla mia parte. Ho la coscienza a posto, sono arrabbiato ma più che tranquillo. Chi mi conosce sa che sono una persona seria, corretta e onesta. Lo sanno soprattutto i miei dipendenti, i fornitori, i clienti: vado avanti a testa alta perché si tratta di accuse inventate, pago milioni e milioni di euro di tasse ogni anno. Per carità, se dovessi aver sbagliato pagherò, ma dovranno dimostrare e giustificare questo provvedimento ingiusto». La stoccata è rivolta a Paolo Storari e Giordano Baggio, i due magistrati della Procura di Milano che hanno chiesto e ottenuto il sequestro del natante, oltre ai sigilli su 1,5 milioni di euro depositati su conti correnti societari e personali dell'imprenditore e della figlia.

LE ACCUSE

L'interposizione delle società straniere per la guardia di finanza configura inoltre il reato di autoriciclaggio per un importo di circa 5 milioni di euro. Denaro che peraltro risulta essere già stato versato dall'imprenditore al fisco. La ricostruzione dei flussi ha però permesso, sempre secondo gli inquirenti, di scoprire che il Blanca era intestato a società schermo con sede nel Regno Unito e conti in Svizzera e a Malta ma con la titolarità effettiva in capo a Paolo Fassa. «Fa male essere trattati in questo modo - conclude il patron della Fassa - purtroppo nel nostro mestiere chi si comporta bene deve subire anche queste ingiustizie. Quattro anni fa ero stato accusato di corruzione, truffa aggravata e falso, poi a processo ero stato assolto con formula piena perché il fatto non sussisteva. E non per mancanza di prove. In altre parole ero stato messo alla gogna, anche mediatica, per accuse finte. E stavolta non è diverso. Non è giusto però che le persone serie e oneste vengano bollate come già colpevoli quando sono indagate. È un'anomalia tutta italiana che spinge non solo gli imprenditori ma anche i giovani ad andarsene da questo Paese».

