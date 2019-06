Fisco, pensioni e affitti il decreto crescita è legge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NORMEROMA Sconti per le imprese, incentivi al settore immobiliare, tutela del made in Italy, ma anche Alitalia, risparmiatori, nuovi fondi ai Comuni, compresi quelli che arriveranno dalla rinegoziazione dei mutui sul debito di Roma. A due giorni dalla scadenza il decreto Crescita diventa legge, con l'ultimo via libera del Senato con fiducia (158 i sì, 104 contrari e 15 astenuti). Un testo più che raddoppiato nel passaggio parlamentare, quasi una manovra con le materie più varie, da Radio Radicale alla riapertura dei termini per la...