CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCO & MAZZETTEVENEZIA Arrestato un altro funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Venezia con l'accusa di corruzione e violazione di segreto d'ufficio per aver ricevuto denaro in cambio di favori per la definizione di contenziosi con il Fisco favorevoli a due aziende, e per aver avvisato in anticipo di imminenti verifiche fiscali.Gli uomini della Guardia di Finanza di Venezia, coordinati dai pm Stefano Ancilotto e Stefano Buccini, hanno notificato ieri mattina all'alba una misura cautelare, firmata dal gip Alberto Scaramuzza, a carico di...