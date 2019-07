Fisco, giovedì Conte incontra sindacati e imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Parte il tavolo di confronto fra il governo e le parti sociali: il premier Giuseppe Conte convoca per questo giovedì sindacati e imprese, con in cima alla lista la riforma più ampia del fisco. Il premier alle 16 nella Sala Verde di Palazzo Chigi incontrerà i sindacati, alle 19 imprese, artigiani, commercianti e costruttori per discutere del tema della «riforma fiscale»: Confindustria, Cofartigianato, Cna, Confapi, Ance, Confedilizia e Federmanager. E poi sarà la volta dell'Alleanza delle Cooperative (Confcooerative, Legacoop e Agci) e,...