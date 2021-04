Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RISCOSSIONEROMA La macchina del Fisco si è ufficialmente rimessa in moto. Dopo il blocco delle notifiche degli atti dovuti alla pandemia e alle difficili condizioni economiche delle Partite Iva e delle imprese, in questi giorni dall'Agenzia delle Entrate ha lentamente preso il via la notifica di 15 milioni tra accertamenti, avvisi bonari e lettere di compliance. Il decreto sostegni del governo, infatti, ha lasciato in vita fino alla fine...