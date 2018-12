Firenze, camion pirata finisce contro gli Uffizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARME FIRENZE Aveva resistito alla bomba dei Georgofili nel 1993 e prima ancora all'alluvione del 66. Ma il Corridoio Vasariano degli Uffizi non ce l'ha fatta di fronte al suo peggior pirata. Così ormai lo chiamano negli uffici del museo fiorentino, il camionista cinquantenne che ieri mattina presto, un minuto dopo le 7, in una manovra azzardata in retromarcia davanti Ponte Vecchio, ha centrato in pieno il secolare pilastro del complesso monumentale. Nessuno scrupolo: il dipendente di una ditta di Caserta ha continuato a guidare per via...