Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEROMA Aveva scelto di scrivere una lettera ai suoi genitori, Malika, per spiegare loro che amava una ragazza e che voleva stare con lei. A 22 anni è stata cacciata di casa, offesa, umiliata. «Soffro, ma mi sono detta che dovevo fare qualcosa», ha dichiarato la giovane di Castelfiorentino. Erano dovuti intervenire i carabinieri per tentare di aiutarla a recuperare almeno i suoi vestiti, ma non l'avevano fatta entrata in casa. La...