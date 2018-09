Firenze, 21enne picchiata e violentata fermato un romeno senza fissa dimora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DELITTOFIRENZE È durata poco la fuga di Arnaut Mustafa, 25 anni, romeno senza fissa dimora, che nella notte tra domenica e lunedì ha aggredito a Firenze una 21 enne asiatica, in Italia per motivi di studio, e dopo averla picchiata l'ha violentata. I poliziotti lo hanno rintracciato ieri in uno stabile abbandonato non lontano da dove ha aggredito la ragazza. LA DINAMICALa giovane stava andando da un'amica, intorno all'una, ed è stata aggredita su una rampa di scale tra la riva dell'Arno e il ponte di Varlungo, l'arteria che collega...