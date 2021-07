Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FENOMENOL'ultima truffa si è conclusa due giorni fa con sette arresti in provincia di Asti, eseguiti, dai carabinieri. La banda recuperava gli scarti di frutta e verdura ai mercati generali di Torino, poi, uno del gruppo abbordava, davanti agli ospedali o ai supermercati, addirittura in un caso dopo un funerale, persone anziane, fingendo di conoscerle, e offriva la merce in regalo. Così, quando la vittima, grata, tirava fuori il...