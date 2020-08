Sono stati 37 gli incidenti plurimortali registrati nei primi sei mesi del 2020 dall'Osservatorio dell'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polstrada, con 89 vittime: 29 incidenti con due morti, 4 con tre morti, 3 con quattro morti e uno con cinque vittime. È il bilancio tracciato dopo l'incidente di Castelmagno. Nello stesso periodo dello scorso anno gli incidenti di questo tipo erano stati 73, con 161 vittime. Una diminuzione del 44,7% - sottolinea il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - «favorita anche dagli oltre due mesi di lockdown causa Covid 19».

Di questi 37 incidenti, 27 sono avvenuti su strade stradali e provinciali, 6 nelle aree urbane, 4 in autostrade o superstrade; il maggior numero (11, il 29,8%) si è verificato tra mezzanotte e le 6 del mattino; 14 sono avvenuti al nord, altrettanti al centro e 9 al sud; 32 hanno coinvolto auto. La suddivisione per regioni vede in testa il Lazio, con sette schianti plurimortali, seguito dalla Toscana (5).

«Stupisce che di fronte al ripetersi di queste tragedie, che nel 70% dei casi avvengono proprio su strade extraurbane, continui il progetto di razionalizzazione (leggi chiusura) di altri distaccamenti della Polizia stradale», commenta Biserni.

