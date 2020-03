Fino all'ultimo disponibile per coprire i turni di lavoro. Malgrado la malattia si fosse ripresentata ha vissuto ogni giorno con positività e impegno. Era molto stimata Chiara Filipponi, anestesista dell'ospedale di Portogruaro, morta ieri nell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Affetta da una grave neoplasia, si trovava ricoverata da qualche giorno per alcuni approfondimenti diagnostici e pare che proprio all'interno dell'ospedale sia stata infettata da coronavirus. «Il suo decesso precisano però dall'azienda sanitaria Ulss 4 Veneto Orientale, per cui l'anestesista lavorava è avvenuto per cause non determinate dal contagio da Covid-19».

Chiara Filipponi, classe 1963, compagna da molti anni del primario di Odontostomatologia di San Donà di Piave, Michele Capuzzo, era laureata in Medicina e Chirurgia e si era poi specializzata sia in Chirurgia che in Anestesia. Residente a Musile di Piave, aveva prestato servizio sia a Mirano che a San Donà di Piave e da circa quattro anni lavorava all'ospedale di Portogruaro.

LA GRANDE STIMA

A ricordarla con affetto e stima è Fabio Toffoletto, il primario dell'Anestesia e Rianimazione di Portogruaro: «La dedizione al lavoro, la disponibilità, la competenza e la professionalità erano le sue principali doti. Con spirito di servizio e passione ricorda il primario è rimasta in corsia fino a quando la malattia gliel'ha permesso. Davanti ad una richiesta che arrivava dai colleghi non si è mai tirata indietro. Metteva davanti agli interessi personali quotidiani il suo lavoro. Era molto serena, anche quando la malattia le dava evidenti segnali. Un giorno ha ricordato le consigliai di andare a fare degli esami perché mi ero accorto che faticava a respirare. Non sapevo ancora della sua situazione. Mi rispose con un sorriso, rassicurandomi che lo avrebbe fatto, ma che voleva continuare a lavorare». Il male incurabile che l'aveva colpita alcuni anni fa nell'ultimo periodo si era ripresentato più forte di prima. «Aveva un ottimismo degno di chi voleva vivere ogni giorno come fosse l'ultimo - dice Toffoletto - Con estrema dignità e con serena accettazione ha affrontato anche gli ultimi giorni».

Provata la collega e amica. «Siamo frastornati - dice Morena Tonzar - abbiamo perso una combattente, una professionista che non si è mai tirata indietro nel lavoro e che fino a fine gennaio dava la propria disponibilità per coprire i turni. Non eravamo solo colleghe, ma tra noi c'era una profonda amicizia. Condividevamo i nostri pensieri e ci raccontavamo le nostre esperienze di vita. Ci mancherà moltissimo».

Teresa Infanti

