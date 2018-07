Fino a 1.430 miliardi di perdite in nove anni ecco quanto costa il ritorno delle frontiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSQuanto costa il no-Schengen, ovvero il ritorno alle frontiere nazionali e l'abolizione della libera circolazione di beni e persone varata nel 1985 ed estesa oggi a 26 Paesi non solo membri dell'Unione? Istituti e fondazioni, think tank e uffici governativi si sono sbizzarriti nell'analisi dei costi come delle spese, posto che è più facile reintrodurre i controlli che cancellarli. Si va dai 230 miliardi di euro in 10 anni in caso di abolizione totale, attinti a studi del 2016 dal Parlamento europeo nella relazione annuale approvata lo...