Finisce l'era di Tsipras la Grecia torna a destra

I RISULTATILe previsioni sono state rispettate. La Grecia svolta a destra e dà a Nuova Democrazia la maggioranza assoluta in Parlamento, grazie anche al premio di maggioranza che assegna 50 seggi per il primo partito, previsto dalla legge elettorale. Il nuovo primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, è riuscito a distaccare Syriza di Alexis Tsipras di oltre otto punti percentuali, raggiungendo il 39,8% dei voti. Syriza ha quasi dimezzato i suoi deputati, ma ha arginato in parte la sconfitta, attestandosi al 31,5%. I socialisti del Movimento per...