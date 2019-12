Finisce in cella solo dopo il terzo arresto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Al terzo arresto e alla terza condanna in meno di un mese, questa volta è arrivata la custodia in carcere per Koubyb Bkhairia, il diciottenne tunisino condannato due volte tra fine novembre e inizio dicembre ma libero per un disguido burocratico che ha impedito il suo accompagnamento al Cpr (centro per il rimpatrio) di Torino. Ieri il tribunale di Venezia lo ha condannato a 10 mesi di reclusione per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni e minacce. Lunedì sera Koubyb Bkhairia era stato arrestato...