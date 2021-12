LA BATTAGLIA

ROMA Il lavoro di mediazione è stato lungo e ha coinvolto tutte le forze politiche. Infatti, il testo finale è molto diverso da quello da cui si era partiti. Ma non è bastato perché il primo via libera delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera al disegno di legge sul suicidio assistito avesse un consenso allargato. Ai voti favorevoli di M5s, Pd, Leu, Italia viva e Più Europa si è infatti contrapposto il no di tutto il centrodestra compatto: da Fi alla Lega, da Fdi a Coraggio Italia. Tra le novità più importanti, e anche controverse, c'è l'introduzione dell'obiezione di coscienza per medici e personale sanitario e una specificazione più stringente delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito: entrambi punti su cui i relatori Alfredo Bazoli del Pd e Nicola Provenza del M5s hanno cercato una sintesi con le forze di centrodestra. L'approdo in Aula è previsto il 13 dicembre. La strada parlamentare, dunque, è ancora lunga e alquanto accidentata anche perché l'iter è costellato di voti segreti e nell'asse giallorosso brucia ancora il precedente del ddl Zan.

LA TRATTATIVA

Dopo anni di stallo e mesi di ostruzionismo, le commissioni in questo modo cercano comunque di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019 partita dal caso di Dj Fabo che fu accompagnato in una clinica Svizzera da Marco Cappato. Ed è proprio quest'ultimo, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e promotore del referendum per l'eutanasia legale, a bocciare un testo che viene considerato annacquato, sostanzialmente un passo indietro rispetto allo stesso pronunciamento della Consulta.

LE REGOLE

Il provvedimento, in pratica, disciplina la facoltà di una persona affetta da una patologia irreversibile di richiedere assistenza medica per porre fine volontariamente e autonomamente alla sua vita. Per poter avanzare la richiesta bisogna essere maggiorenni, capaci di intendere di volere e di prendere decisioni libere, essere stati adeguatamente informati e precedentemente coinvolti in un percorso di cure palliative. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento e deve essere manifestata in forma scritta o attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata o con video registrazione o altro dispositivo idoneo, purché alla presenza di due testimoni.

LO SCUDO PENALE

Si prevede poi l'istituzione dei Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie territoriali e viene sancita una svolta sulle responsabilità penali, perché oltre a non prevedere sanzioni per medico e personale sanitario si stabilisce anche la retroattività: «Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita» prima dell'entrata in vigore della legge.

Barbara Acquaviti

