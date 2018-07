«Fine vita, decidono medici e parenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA Diventa molto più facile staccare la spina ai pazienti che versano in stato vegetativo nel Regno Unito. Lo ha stabilito la Corte suprema britannica con una sentenza storica, in base alla quale non sarà più chiesta l'autorizzazione legale per interrompere l'alimentazione artificiale dei malati e basterà quindi un accordo tra i medici e i familiari. Sino ad oggi, invece, era necessario l'intervento della Court of Protection, che doveva esprimersi sui singoli casi, lasciando passare mesi e talvolta anni prima che si arrivasse a...