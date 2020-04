LA GIORNATA

VENEZIA Un mese. E se andrà benissimo, 25 giorni. Il modello matematico sull'epidemia quotidianamente monitorato dalla Regione del Veneto e seguito con ingegneristica precisione dall'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin indica per metà maggio - tra il 10 e il 15 - la fine dell'emergenza. Se, come ha sottolineato il governatore Luca Zaia, non ci saranno recrudescenze della pandemia, il Veneto potrà considerarsi uscito dall'emergenza sanitaria. Il modello si basa sulle occupazioni dei posti letto negli ospedali e la prospettiva, se tutto va bene, sarà di scendere tra poco meno di un mese sotto i 500 ricoverati. Ecco perché Zaia continua da un lato a invitare a non abbassare la guardia e dall'altro a spingere per riaperture graduali. Tant'è che un piano, per le aziende già aperte, il Veneto ce l'ha pronto.

La novità di ieri è che il limite dei 200 metri per le passeggiate attorno a casa non è stato reintrodotto, quindi anche in Veneto come nel resto d'Italia vale il principio della prossimità alla propria abitazione, ma sempre da soli e con mascherine e guanti.

RIAPERTURE

Poi ci sono i piani in preparazione o già pronti che però non vengono resi noti. Uno riguarda i comportamenti che si devono tenere negli ambienti di lavoro: questo piano l'ha preparato la direttrice della Prevenzione, Francesca Russo, e Zaia vuole adesso portarlo all'esame delle parti sociali. «Siamo già nella fase 2 e la ripartenza sta già avvenendo con imprese che stanno lavorando da tempo e altre che hanno riaperto martedì - ha detto il governatore - Per questo abbiamo pronto un piano di sanità pubblica per la ripartenza per la tutela dei lavoratori. Un piano che presenteremo nei prossimi giorni dopo il confronto con le parti sociali: sindacati e associazioni datoriali. Un piano che prevede di continuare anche con la politica dei tamponi in vista dell'utilizzo di test rapidi, dopo la certificazione ufficiale».

E il piano annunciato a suo tempo per sperimentare le riaperture? Non c'è più. «Avevamo pensato di partire con le sperimentazioni a maggio, ma oggettivamente - ha detto Zaia - qualcuno si aspetta qualcosa in più a maggio di una semplice sperimentazione, se i dati sono buoni». Quanto ai tamponi, la macchina comprata in Olanda funziona, la Regione vorrebbe comprarne un'altra per accelerare i controlli, ma al momento «tamponi a tappeto non riusciamo a farne».

MAGAZZINI

L'altro piano in preparazione è quello per svuotare i magazzini delle fabbriche e delle imprese. C'è merce pronta che al momento non può essere venduta, mentre gli scaffali dei negozi si svuotano e ci sono comparti - è il caso della moda - che rischiano di mandare al macero intere produzioni. «La possibilità di vendere la merce in magazzino c'è nel Dpcm del premier Conte - ha detto Zaia - ma a nostro avviso di può anticipare». Quello che, invece, Zaia non vuole anticipare è il ritorno a scuola, anche se l'assessore all'Istruzione Elena Donazzan la pensa diversamente. «Non è per contraddire Donazzan, io l'ho sempre detto».

OSPEDALE DA CAMPO

Sul fronte sanitario, due dati. L'ospedale da campo donato dal Qatar e provvisoriamente in fase di installazione a Schiavonia, probabilmente non servirà adesso, ma, in caso di un ritorno del virus in autunno, potrebbe essere una valvola di sfogo per l'Azienda ospedaliera di Padova, considerato che nel frattempo i Covid-Hospital dovrebbero tornare alla normalità. «L'installazione è fondamentale perché dobbiamo imparare dai 22 ingegneri arrivati dal Qatar come si fa», ha detto Bottacin. L'altro dato riguarda i trapianti: nonostante l'emergenza per il coronavirus, in Veneto da gennaio ad aprile ci stati 162 trapianti contro i 145 dello stesso periodo del 2019. E per quanto riguarda le donazioni, il mega uovo di cioccolato da 10 chili messo all'asta da Zaia è stato aggiudicato da Semsi Munir che con il fratello Mazum Aslam (primo straniero ad essere iscritto a Venezia come lavoratore autonomo) nel 1994 ha creato a Mestre l'impresa edile Star System che nel 1996 aveva già 20 operai. Il prezzo? 30mila euro.

