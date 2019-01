Fincantieri-Stx, dietro al ricorso all'Antitrust la reazione di Macron agli attacchi giallo-verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPARIGI Altro che normale procedura: Il rinvio dell'operazione Fincantieri-Chantiers de l'Atlantique davanti ai giudici della Concorrenza europea è stato chiesto e voluto da Parigi. E Berlino non ha fatto che andare dietro ai francesi. Il sito Mer et marine, sempre ben informato sull'attualità navale di Francia, smentisce almeno in parte la posizione ufficiale dell'Eliseo e del governo, secondo la quale soltanto le malelingue potrebbero interpretare la richiesta di un'inchiesta approfondita sull'acquisizione dei cantieri di Saint...