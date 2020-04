PORTO MARGHERA

MESTRE Il Gruppo Fincantieri sta scaldando i motori per riaprire i suoi stabilimenti italiani, a partire da quello di Porto Marghera che, come gli altri cantieri di Monfalcone (Go), Sestri Ponente (Genova), Ancona (An), Palermo e Castellammare di Stabia (Napoli) e Muggiano (La Spezia) per i mega yacht, ha un carico di lavoro complessivo per 109 nuove navi (molte delle quali da crociera, oltre che militari, commerciali e da ricerca) e 32,7 miliardi di euro pari a quasi 6 volte i ricavi. Dopodomani, martedì, i tecnici entreranno negli stabilimenti, un centinaio solo a Marghera, per riavviare tutte le procedure e preparare i vari reparti ad accogliere tutti i lavoratori per il 20 aprile, dopodiché ripartiranno le lavorazioni e nel giro di un paio di mesi andranno a regime: sarà, insomma, una riapertura graduale come concordato nei giorni scorsi con Cgil, Cisl e Uil dei metalmeccanici. I lavoratori, dunque, presto torneranno negli stabilimenti dopo che l'Azienda aveva chiuso lo scorso 14 marzo. Sono 8600 in tutto i dipendenti, dei quali oltre un migliaio solo a Porto Marghera dove operano anche altri 3500 operai di centinaia di imprese di appalto. L'aspetto sicurezza è stato studiato in questi giorni di chiusura e le precauzioni adottate prevedono, tra l'altro, la misurazione ogni giorno della temperatura corporea a tutti i lavoratori, l'imposizione delle distanze di sicurezza, e l'utilizzo obbligatorio di mascherine, guanti e altre protezioni individuali. Contrariamente alle preoccupazioni del mondo crocieristico mondiale, che teme un calo di turisti anche per il futuro, per il momento le commesse delle varie compagnie armatoriali internazionali sono confermate, e anche per questo i vertici di Fincantieri hanno deciso di riaprire gli stabilimenti.

