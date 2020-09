L'INCIDENTE

BELLUNO Un passo. Uno soltanto e sarebbe salito a bordo dell'elicottero che, dopo una mattinata di esercitazioni sulle Tre cime di Lavaredo, in provincia di Belluno, l'avrebbe riportato a valle insieme agli altri soccorritori. Era il terzo della fila. Quando è arrivato il suo turno si è lanciato in avanti per afferrare le maniglie dell'elicottero, fermo a mezz'aria a 170 metri d'altezza, ma qualcosa è andato storto.

LA SEQUENZA

Il salto è stato interrotto a metà strada da una pala del rotore principale che l'ha colpito in modo violento alla testa. Nonostante il caschetto, il colpo è stato fatale. È morto in questo modo Sergio Francese, 55 anni, appuntato scelto (qualifica speciale) del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi attoniti del figlio diciassettenne che il finanziere aveva deciso di portare con sé e che era rimasto alla base delle Tre Cime ad ammirare una delle passioni più grandi del padre, ossia la montagna. Francese, infatti, non era lì in veste ufficiale ma come volontario del Soccorso alpino di Auronzo. L'incidente si è verificato sulle Cengia della Piramide, un pezzo di roccia che si stacca dalla Cima Grande. In quel punto era stato organizzato l'annuale addestramento congiunto tra il Soccorso alpino e speleologico Veneto (stazione di Auronzo) e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo e Cortina. Verso le 10 l'elicottero Ab 412 delle Fiamme Gialle di Bolzano ha trasportato i soccorritori fino alla Cengia ed è iniziata la simulazione di un intervento di soccorso con calata della barella in parete. Tutto si è svolto secondo le previsioni. Il cielo ero terso e le condizioni di volo ottimali.

OPERAZIONI AL TERMINE

A chiudere l'esercitazione il recupero dei soccorritori in hovering e il loro trasporto a valle. L'elicottero, cioè, deve rimanere fermo in volo a velocità nulla e quota costante con uno dei carrelli attaccati alla roccia. Stando alle prima ricostruzione dell'accaduto sembra che, durante il turno di Francese, il mezzo delle Fiamme Gialle si sia mosso leggermente allontanandosi dalla cengia. Quando l'uomo ha cercato di salire le pale dell'elicottero, più basse, l'hanno colpito. Ma è solo un'ipotesi di come potrebbero essere andate le cose. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati, per accertare l'esatta dinamica del fatto. E, già ieri pomeriggio, i carabinieri si sono recati alla stazione del Soccorso alpino della Gdf di Auronzo per raccogliere le testimonianze dei i colleghi della vittima. Sergio Francese era nato a Treviso ma viveva a Santo Stefano di Cadore con il figlio. Ex carabiniere forestale, nel 2017 aveva fatto il concorso a Predazzo (Trento) per entrare in Finanza ed era poi stato collocato nel Bellunese.

IL LUTTO

La notizia della sua morte ha scosso in modo profondo stazioni e comandi sparsi nel territorio che si sono chiusi a riccio. «Non siamo autorizzati a dire nulla». «Non me la sento di parlare». Questi i commenti a caldo di chi lo conosceva e di chi, ieri mattina, era sulle Tre Cime con lui. «Oggi (ieri per chi legge ndr) si è spezzata la vita di quegli angeli che ogni giorno vegliano sulle nostre montagne e assicurano interventi di soccorso a volte impossibili ha commentato il Governatore del Veneto Luca Zaia La commozione che proviamo deve invitarci tutti a riflettere sul modo corretto di affrontare sentieri e pareti. L'appuntato scelto Francese ci ricorda purtroppo che la montagna è una cosa seria». Cordoglio anche dal presidente del Soccorso alpino e speleologico Veneto, Rodolfo Selenati, dai ministri dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e dell'interno, Luciana Lamorgese e dal comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana.

Davide Piol

