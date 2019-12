Filobus passa col rosso, passeggera morta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEMILANO Non ce l'ha fatta la donna che sabato mattina è rimasta ferita nel violentissimo scontro tra un filobus dell'Atm, l'azienda dei trasporti milanese, e un camion per la raccolta dei rifiuti dell'Amsa in viale Egisto Bezzi, all'incrocio con via Marostica: la 49enne di origini filippine è morta all'ospedale Policlinico, dove era ricoverata in coma a causa delle ferite riportate nell'incidente. La donna, che era la più grave dei 12 feriti, si trovava a bordo del filobus ed è stata sbalzata fuori a causa dell'impatto fortissimo...