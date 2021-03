Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Per le attività economiche di Venezia ogni euro, in questi mesi, è benedetto. Figurarsi quando arriva una troupe cinematografica, con l'indotto che si tira dietro. E figurarsi quando i pagamenti, per catering e servizi vari, non si vedono e tardano ad arrivare.Nasce da qui la protesta di una ventina di attività del centro storico che avanzano soldi dalla produzione del film Di là dal fiume e tra gli alberi, tratto...