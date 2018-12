«Film pirata per avere spettatori e contributi» La Finanza a Telenuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GUERRA TRA TVPADOVA Avrebbe gonfiato i dati Auditel trasmettendo film sprovvisti di autorizzazione per ottenere contributi statali più sostanziosi e per accaparrarsi le fette più consistenti del mercato pubblicitario. L'emittente veronese Telenuovo, con studi e redazione giornalistica a Padova, in via Po, è finita nel mirino della magistratura. Nei giorni scorsi la sede della televisione ha ricevuto un'ispezione della Guardia di finanza. Gli investigatori del Nucleo di polizia tributaria delle Fiamme gialle, coordinati dal sostituto...